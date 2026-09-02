告別「子涵梓萱」　內地潮興用詩詞典故取名　廣東人愛起什麼名？

9月1日，「子涵梓萱的時代已成過去式」的詞條，衝上內地熱搜。



記得前幾年，梓萱、子涵、一諾霸佔新生名冊的時代嗎？今年內地開學，新風向悄悄來了，曾經刷屏的爆款名字，佔比明顯下降。

9月1日，「子涵梓萱的時代已成過去式」的詞條，衝上微博熱搜。（微博）

近日，內地各地學校開學，從名冊上可以看出，與過去的「子涵」「梓萱」相比，孩子的名字更獨特。越來越多新手爸媽在取名時，從古典文學和狀元姓名中尋找靈感。不少網友直呼「畫風變了」。

8月31日，山東德州各小學迎來新生報到，「商好」「喬川」「瑾瑜」……一年級新生的名字中生僻字明顯減少，且大多源自詩詞。

內地學童取名新趨勢▼▼▼

8月31日，河南鄭州一所小學迎來一年級新生，老師翻開名冊，曾經聚集出現的「子涵」「梓萱」不見了，取而代之的是「皓荀」「瑾熙」「嘉煦」等一大批古風名字映入眼簾，以往的熱門字熱度還在，但不再瘋狂氾濫，更多搭配楓、皓、念等組合出新花樣。老師稱，現在家長取名不再盲目跟風，偏愛雅緻古風，班級重名率大幅下降。

北京語言大學命名文化研究中心2024年的調查顯示，採用詩詞典故的新生名字佔比已達38.7%，較2015年增長近3倍。

姓名文化作為中國傳統文化的一部分，在一定程度上反映了社會文化和價值取向的變化。

從春秋時期取名講究「五類」「六不」，到魏晉南北朝時期盛行雙字並盛用「之」字，再到唐宋時期逐漸形成以輩次取名的習俗。從近年的發展來看，當下一年級新生的名字越來越強調個性化和文化內涵。

廣東人愛起什麼名？

據惠州公安統計2025年新生兒姓名，「澤」字是2025年新時代爸媽使用頻率最高的字，約有1%的新生兒名字裏帶有「澤」字。

據惠州公安統計2025年新生兒姓名，「澤」字是2025年新時代爸媽使用頻率最高的字。（深圳衛視）

除此之外「安」「宇」「子」「銘」「霖」等經典美字熱度依舊，「玥」「辰」「鈺」「昕」「妍」等字正成為新寵。

【延伸閲讀】華裔女孩引爆TikTok「成為中國人」潮流 用日常體驗傳播中華文化