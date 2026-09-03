有片｜福建山洪瞬間沖垮三層民房　｢白茶第一街｣茶商百萬茶葉泡水

9月3日，今年第18號颱風「沙德爾」於早上6時30分在福建漳州漳浦古雷沿海完成第三次登陸。受其影響，福建多地出現大暴雨。其中莆田仙遊縣龍華鎮一處村莊爆發山洪，一棟3層樓民房瞬間倒塌，建築殘骸更被洪水捲走，整個倒塌過程發生在短短數十秒，場面十分驚心。



2日，福建寧德福鼎市點頭鎮「中國白茶第一街」遭遇極端暴雨，有茶商家倉庫損失逾50萬元（人民幣，下同）；還有茶商直言，店內價值逾百萬元的茶葉來不及搬走，全部泡水。



據網傳影片，事發時當地雨勢兇猛，洪水夾帶大量泥沙快速奔流，一幢臨河而建的三層民房在洪水衝擊下，整幢建築物在數十秒內瞬間倒塌，隨後牆體與樓板碎裂成殘骸並被洪水捲走。

一棟3層樓民房遭洪水持續沖刷，瞬間倒塌。（互聯網圖片）

一棟3層樓民房遭洪水持續沖刷，瞬間倒塌。（互聯網圖片）

由於雨勢極猛，當地氣象台早前已發佈暴雨紅色預警。房屋倒塌畫面在社交平台瘋傳後，一度傳出有人員傷亡，引發網民恐慌。有目擊網友稱，當地大暴雨加劇河道水位上漲，周邊不少民居建築也面臨洪水威脅。

據《華商報》報道，龍華鎮政府工作人員證實，的確有一棟三層民房被山洪衝垮，幸運的是房屋垮塌前，民房中的居民已安全撤離，沒有出現傷亡。

綜合《澎湃新聞》和《封面新聞》報道，2日福建寧德福鼎市遭遇暴雨，點頭鎮「中國白茶第一街」被淹，多輛汽車被洪水沖走。當地有民眾表示，清晨4時餘便開始淹水，多地嚴重積水，有些地方甚至水位過膝。

有茶商的茶葉放在倉庫中被洪水浸泡。（澎湃新聞）

有茶商的茶葉放在倉庫中被洪水浸泡。（澎湃新聞）

有茶商表示，由於大水來得突然，根本來不及搬走茶葉。（封面新聞）

目前當地積水暫時褪去，但街道淤泥堆積嚴重。（封面新聞）

有當地茶商表示，由於大水來得突然，根本來不及搬走茶葉，倉庫損失至少50萬元（人民幣，下同）。一名在點頭鎮經營11年的茶商稱，「從來沒見過這麼大的洪水，店內價值百餘萬元茶葉來不及轉移。」

據悉，點頭鎮是中國國家級茶樹良種福鼎大白茶（華茶1號）、福鼎大亳茶（華茶2號）的原產地。當地中國白茶交易市場被稱為「中國白茶第一街」。