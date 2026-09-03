海外病患赴中國抗癌　全球首款實體瘤CAR-T治療1針內地定價¥99萬

今年6月，國家藥監局（NMPA）網站顯示，科濟藥業的CLDN18.2 CAR-T療法舒瑞基奧侖賽（商品名：愷力美）獲批上市，用於治療既往接受過至少二線治療失敗的CLDN18.2陽性晚期胃或食管胃結合部腺癌，定價99萬元（人民幣，下同）。



舒瑞基奧侖賽注射液是全球首款獲批用於治療實體瘤的CAR-T細胞產品，相較於海外百萬美元級CAR-T藥物，本次中國產實體瘤CAR-T定價，大幅壓低全球同類療法價格門檻，吸引越來越多的海外腫瘤患者赴中抗癌。



今年6月，國家藥監局（NMPA）網站顯示，科濟藥業的CLDN18.2 CAR-T療法舒瑞基奧侖賽（商品名：愷力美）獲批上市。（國家藥品監督管理局）

科濟藥業。（中國醫藥創新促進會）

新西蘭患者曾被宣布「治療失敗」

據《財經》雜誌文章介紹，來自新西蘭的59歲患者喬西時全球首位來華接受實體瘤CAR-T細胞治療的外籍患者。2026年6月，國家藥品監督管理局批准了全球首款可用於實體瘤的CAR-T療法。喬西獲悉這一消息後，在妻子和小兒子的陪同下趕到中國，住進上海嘉會國際醫院接受治療。

舒瑞基奧侖賽注射液是全球首款獲批用於治療實體瘤的CAR-T細胞產品。（中國醫藥創新促進會）

就在接受治療的幾個月前，新西蘭醫生宣布他的癌症治療失敗。為了治病，喬西翻遍網上的腫瘤治療前沿信息，即時一針CAR-T需要支付99萬元，他仍然選擇來中國，因為實體瘤CAR-T治療目前只有中國有。8月16日，喬西結束為期一個半月的治療返回新西蘭。

美國患者來華試「最後的希望」

美國人丹尼爾奔着另一款中國獨家抗癌藥而來，他在美國已接受四種治療，病情仍不斷惡化。美國MD安德森癌症中心的醫生告訴他，「我們這裏已經沒什麼辦法可以再試了」，同時提到新藥依沃西可能是他最後的希望，但只在中國獲批上市。丹尼爾的子女都是醫生，於3月陪他到上海治療。

由馬偉偉帶頭的青年科研團隊，讓白血病（血癌）患者用上平價國產專利藥的夢想照進現實。（北京廣播電視台）

上海嘉會國際醫院表示，「血液腫瘤CAR-T的治療，國內的價格是美國的三分之一。」據悉，這家民營醫院是上海目前接診外籍患者最多的一樣，2025年超過10萬人次。北京大學國際醫院國際醫療中心表示，外籍患者的佔比達到50%。其副院長周永兵稱，「中國一名外科醫生，尤其像胸外科，一年中的手術量最少也在四五百例，多的可能上千例。而在國外，同樣的胸外科醫生可能一年手術量只在100例左右。」

2026年有9家醫院宣布成立國際部

據國家衛生健康委發布的2025年度涉外醫療服務報告顯示，前三季度，跨境醫療服務收入突破800億元，年增速維持在30%以上。全國重點涉外醫院全年接診國際患者達128萬人次，較三年前增長73.6%，其中來自歐美國家的患者數量翻了一番。文章指出，2026年，這個趨勢更加明顯，僅在一季度，就有九家醫院宣布成立新的國際部。國際患者正成為中國醫院的一個全新增長點。

上海嘉會國際醫院。（網絡圖片）

文章表示，一些病人來中國追求的不僅是前沿治療方案，還有各類外科手術。除了惡性腫瘤，痔瘡、婦科良性腫瘤和心血管手術等，也收治了越來越多的外籍患者。在中國，癌症從首診到手術平均僅需一至兩周，遠短於歐美平均數月的等待周期。