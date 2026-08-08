27歲男忽視1公分小結節半年後竟變癌！醫揭6個信號要警惕甲狀腺癌

「才27歲，怎麼就得癌了？還轉移了20多顆淋巴結？」



近日，27歲男子小李（化名）「查出1厘米（公分）結節後半年確診癌症」一事引發關注。

半年前，小李在體檢中，右側甲狀腺被發現一個約1厘米的4類結節。醫生當場建議做細針穿刺活檢，以明確性質。然而，小李卻打開手機搜索，滿屏都是「甲狀腺癌是『懶癌』，不用怕」「得了也沒事，發展慢」的說法。身邊朋友也勸他：「別自己嚇自己，再觀察觀察。」

小李幾個月後再複查，結果顯示，小李患上了「甲狀腺乳頭狀癌」。（杭州市第一人民醫院）

幾個月後，小李複查過一次，這次結節大小沒變。他更安心了，甚至覺得當初醫生的建議有些小題大做。直到最近，他才來到浙江省西湖大學醫學院附屬杭州市第一人民醫院就診。

年輕男性、4類結節、超聲圖像還有可疑特徵，這三個信號疊加在一起，我覺得有問題。

醫院腫瘤外科副主任醫師張煜表示，多項臨牀研究證實，男性與年齡小於等於45歲，是甲狀腺乳頭狀癌頸部淋巴結轉移的獨立危險因素。

面對這樣有明確高危風險的患者，醫生立即給小李安排了穿刺。結果顯示，小李患上了「甲狀腺乳頭狀癌」，且伴有聯合基因突變。這意味着這個「癌」並不「懶」，還是極易進展和轉移的類型。

病理報告顯示，小李的左側甲狀腺在顯微鏡下也發現一個極小的癌灶，雙側清掃出的20多顆淋巴結中發現了轉移。由於轉移範圍過大，小李的治療方案被迫改為雙側甲狀腺全切除加雙側大範圍頸淋巴結清掃。

小李事後仍心有餘悸，不禁感慨道：「幸好這次聽了醫生的話。」

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「懶癌」懶不懶，要看3個關鍵

甲狀腺癌在民間確實有「懶癌」之稱，這是指部分甲狀腺癌進展極慢、可長期不變化、不對生命構成威脅的惰性特徵。

這個說法有一定道理，但絕不能一概而論。

中山大學腫瘤防治中心頭頸外科主任醫師陳樹偉解釋：

甲狀腺乳頭狀癌是最常見的類型，佔全部甲狀腺癌的90%以上，5年生存率、10年生存率高達90%以上，治療效果確實好。但我們不能忽視另外兩種類型——甲狀腺髓樣癌和未分化癌，惡性程度高得多。尤其是未分化癌，進展非常快，容易局部侵犯和遠處轉移，1年生存率不到20%。

即便是預後最好的乳頭狀癌，也存在「不懶」的亞型。是否容易進展和轉移，關鍵看三個因素：

一是病理亞型。乳頭狀癌下有多種亞型，有些侵襲性強、容易轉移。比如杭州這名患者所帶的「聯合基因突變」，就是高進展風險的類型。

二是患者特徵。多項臨牀研究證實，男性與年齡小於等於45歲，是甲狀腺乳頭狀癌頸部淋巴結轉移的獨立危險因素。

三是結節特徵。超聲報告中TI-RADS分類達到4類及以上、邊界不清、有微小鈣化等可疑特徵，都需要高度警惕。（注：TI-RADS是甲狀腺超聲的「風險評分系統」，全稱叫「甲狀腺影像報告和數據系統」。簡單說，就是超聲醫生根據結節的形態、邊界、回聲、鈣化等特徵，給結節打一個「可疑分數」。級別越高提示風險越大。）



所以，網上關於甲狀腺癌「沒事」的說法是有前提的，要經過專業評估後確認它確實沒事。不是所有甲狀腺癌都「懶」，有些只是偽裝得好。

出現這6個信號要警惕甲狀腺癌

近年來，我國甲狀腺癌發病率持續攀升。據國家癌症中心最新統計，2024年甲狀腺癌新發病例約57萬例，已升至中國癌症發病率第2位，僅次於肺癌。與此同時，體檢中查出甲狀腺結節的人越來越多。

對此，陳樹偉表示，公眾不必過度恐慌。他分析，甲狀腺癌發病呈上升趨勢，主要有兩方面原因：一方面，甲狀腺癌發生與電離輻射、環境、飲食、生活方式、精神壓力等多種因素改變有關；另一方面，群眾就診率和健康體檢率明顯上升，大幅度提高了甲狀腺癌的檢出率。

甲狀腺結節非常常見，絕大多數是幾毫米到兩三厘米的良性結節，不會對健康構成威脅，每年做一次B超、定期複查即可。

他說，只有一小部分結節是惡性的，需要手術。還有一部分良性結節，如果體積較大引起吞嚥或呼吸不暢，或向胸骨後生長，也需要手術處理。

關鍵在於，當醫生建議進一步檢查時，不要因為「懶癌」的說法而掉以輕心。發現4類以上可疑結節，尤其是年輕患者，一定要聽從專業建議，該穿刺就穿刺。評估之後確認是低風險的，才可以選擇主動監測；評估之後是高風險的，及時處理才能避免小問題變成大麻煩。

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如何預防和早期發現？

專家建議，普通人預防甲狀腺癌，主要從幾方面入手：

避免不必要的電離輻射暴露

保持規律作息和良好心態

定期體檢



對於已經查出甲狀腺結節的人群，遵醫囑定期複查B超是最重要的。

當出現以下信號時，需要警惕甲狀腺癌的可能：

聲音嘶啞無明顯原因且持續不退

頸部觸及無痛性腫塊

頸部側面淋巴結腫大

呼吸困難或咳血

吞嚥固體食物困難

頑固性腹瀉（尤其是甲狀腺髓樣癌患者可能出現）



甲狀腺癌是目前預後最好的實體腫瘤之一，但前提是規範診治和定期隨訪。「該查就查，該治就治，治完定期複查。」專家指出，科學的態度應當是既不要談癌色變，也不要因為一句「懶癌」就掉以輕心。