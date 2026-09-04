小米汽車明年進軍歐洲市場　已與8家德國頭部汽車經銷商簽署合作

9月3日晚，小米汽車官方微博發布消息稱，小米汽車正式宣布將於2027年進入歐洲市場。據悉，在2026柏林國際消費電子展（IFA）上，小米汽車與8家首批德國頭部汽車經銷商簽署合作備忘錄。



在2026柏林國際消費電子展（IFA）上，小米汽車與8家首批德國頭部汽車經銷商簽署合作備忘錄。（微博@小米汽車）

在2026柏林國際消費電子展（IFA）上，小米汽車與8家首批德國頭部汽車經銷商簽署合作備忘錄。（搜狐網）

據《證券時報》報道，本次與德國經銷商的簽約標誌着小米汽車為歐洲市場構建零售與服務網絡邁出第一步。小米汽車方面表示，將致力於攜手更多歐洲經銷商，為當地客戶帶來新體驗。德國擁有眾多全球最悠久、最富盛譽的汽車經銷商集團，是這一佈局的起點。臨近2027年，小米汽車還將在歐洲各地拓展更多合作夥伴。

成都小米汽車展。（微博@小米汽車）

據公開資料顯示，IFA是全球領先的消費電子與科技展會之一。小米汽車在本次展會上展示了最新創新成果及「人車家全生態」智能生態，包括Xiaomi Vision Gran Turismo。

小米汽車自2024年初推出首款電動車以來，在中國實現快速增長，累計交付超過70萬輛。小米SU7系列僅用28.5個月便突破50萬輛，在上市18小時內鎖單量超過24萬台。

成都小米汽車展。（微博@小米汽車）

據了解，8月下旬，小米汽車正式上線全球官網及官方國際社交媒體渠道，意味着在2027年進入包括德國在內的歐洲市場之前，該公司已率先與全球用戶展開溝通與互動。