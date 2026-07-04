小米第三座青年公寓落戶武漢：月租均1099元　配全套小米智能家電

7月4日，小米公司官方微博宣布，武漢小米青年公寓正式開放入住，月租均價1099元（人民幣，下同）。據悉，這是繼北京、南京之後，小米落地的第三座青年公寓。



平均月租1099元 配備小米全套智能家電

綜合小米公司官方微博和科技網站「IT之家」介紹，小米青年公寓已累計建成12棟公寓，建築面積21萬㎡，提供超4200套房源。

小米公司官方微博宣布，武漢小米青年公寓於7月4日起正式開放入住。（百度百科）

武漢小米青年公寓是小米武漢科技園的配套項目，由萬科旗下長租公寓品牌泊寓運營。房源分為兩個戶型：主力戶型為26㎡開間，另有約30套30㎡開間。因戶型、樓層等差異，每套房源平均月租為1099元（含統一供暖和網絡費用）。

小米公司官方微博宣布，武漢小米青年公寓於7月4日起正式開放入住。（微博@小米公司）

小米公司官方微博宣布，武漢小米青年公寓於7月4日起正式開放入住。（微博@小米公司）

據悉，所有房間最多入住2人，配備獨立衛浴。房間內空調、洗衣機、冰箱、熱水器、智能門鎖等家電家具，均為小米及生態鏈產品。此外，公寓公共區域建有共享廚房、桌球室、小型健身房、閱讀區、桌遊區和影音室等共享設施，全部向住客免費開放。

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面向武漢小米畢業培訓生及員工開放申請

武漢小米公寓於6月27日面向2026屆畢業培訓生開放選房，7月4日起面向武漢小米全體正式員工開放申請。

北京小米青年公寓開業活動。（微博@小米公司）

據小米集團武漢區域總部綜合管理部總經理王化介紹：「武漢項目在收納空間和隔音上做了升級。例如，房間採用內嵌式鞋櫃和加寬衣櫃，入戶門、玻璃等材質經過2至3輪隔音測試，使員工居住更舒適、更安靜。」

北京小米青年公寓開業活動。（微博@小米公司）

公開資料顯示，2025年6月，小米在北京、南京上線了一批青年公寓。小米集團合夥人盧偉冰表示，青年公寓的目標是讓剛剛畢業的學生可以低成本享受到高質量的生活。