雷軍「300kg車厘子塞滿小米YU7」被指違法載貨　本人親自回應

小米創辦人兼董事長雷軍日前分享「帶櫻桃（車厘子）慰問工程師」影片，卻意外引發交通安全與違規載貨爭議。面對網友質疑使用私家車載運大量貨物涉嫌違反交通法規，雷軍6月13日在直播中親自回應，強調相關操作均在封閉測試場內完成，並非在公共道路上行駛。



300公斤櫻桃塞滿YU7惹議

據內媒《上觀》新聞報導，事件起因於雷軍6月12日發布的一段影片。畫面顯示，他將120箱、總重約300公斤的櫻桃裝入即將上市的Xiaomi YU7車內，包含後車廂、前備廂以及後排座位幾乎全數塞滿，藉此展示車輛載物空間，並表示要將這些櫻桃送給研發工程師。

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不過影片曝光後，立即有不少內地網友指出，私家車後排座位堆放貨物恐影響駕駛視線及行車安全，也可能涉及違規載貨問題。有網友質疑，若在一般道路上行駛，相關行為恐已違反中國《道路交通安全法》及相關實施條例。

根據中國《道路交通安全法實施條例》規定，載客汽車除車頂行李架及車輛內建行李廂外，不得載運貨物；《道路交通安全法》也明定，客運機動車不得違規載貨，載物須符合核定載重量，不得超載。

小米認「擺拍」由貨車運送至測試場地

面對外界質疑，雷軍13日在直播中表示，外界對影片內容有所誤解。他指出，500公斤櫻桃是由貨車運送至測試場地，影片拍攝地點位於封閉實驗場內，並非公共道路。直播期間，小米工作人員也承認影片內容說明不夠嚴謹，實際情況是在封閉道路的園區內完成分裝作業，之後才將300公斤櫻桃裝入車內進行展示。

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隨後，小米集團董事長特別助理徐潔雲也在社交平台發文進一步說明，表示事發地點位於江蘇鹽城測試園區，屬於封閉管理區域，外部車輛無法進入。她指出，該測試場面積超過1萬畝，相當廣闊，500公斤櫻桃由外部統一採購後，需要分送至園區不同區域，因此使用車輛搬運較為便利。

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