印尼浮潛中國夫婦亡　家屬疑男事主救妻遇難　尋同船遊客還原真相

今年7月15日，一對中國夫婦在印度尼西亞拉布安巴焦附近的凱洛爾島海域遇難。當地警方初步調查指出，兩人在島嶼附近下水時均未穿着救生衣，現場不僅缺乏持牌導遊，亦無船員在水中直接看護，兩人疑遭強水流帶離後體力耗盡遇險。



中國夫婦印尼浮潛遭巨浪捲走亡 警方：下水未穿救生衣且無人監管

事發至今已過月餘，遇難男子的母親孫女士近日公開全網尋人，她稱兒子水性不佳，但居然穿著沙灘鞋而不是浮潛腳蹼進入深水區，希望尋到同船其餘7名遊客及最早向國內報信的女遊客，以釐清兒子和兒媳下水原因及現場救援全過程。



網民發佈的救援現場圖片。（極目新聞）

兒子保平安後約3小時後傳噩耗

據《揚子晚報》報道，據孫女士回憶，7月15日上午10時46分，兒子發來出海照片，稱和妻子將乘船出海，途中或無訊號讓無須擔心。豈料僅約3小時後，兒媳的父母便傳來小夫妻遇險的消息，初時她還以為是詐騙消息，經向中國駐當地使領館及國內警方求證，才證實兒媳死亡、兒子失聯。

警方通報顯示，事發當日旅遊船於上午10時由碼頭出發，船上有9名遊客，首站抵達凱洛爾島進行徒步及浮潛項目。兩名中國遊客進入附近海域，船方雖提供面鏡和腳蹼，但二人未穿救生衣，現場既沒有持證導遊，也沒有船員在水中看護，帶隊者只是一名正在實習的職業學校學生。警方初步推測，二人疑遭強流帶離後體力耗盡遇險。

今年7月15日，一對中國夫婦在印度尼西亞拉布安巴焦附近的凱洛爾島海域遇難。（互聯網圖片）

據當地警方公佈的時間線，當天中午12時左右，有遊客發現女方漂浮於水面並將其救起進行心肺復甦，惟最終不治，當時男方則失蹤。警方接報後，搜救人員於下午2時抵達，最終於下午4時45分在約23米深的水下尋獲男方遺體。

警方通報指出，涉事船存在管理安全程序疏忽，但事故原因及責任仍待認定。孫女士稱，事後一名旅行社人員曾稱「錯誤在我們這邊」，但沒有說明具體原因。

當地交還給孫女士的兒子遺物。（紫牛新聞）

疑點重重 是浮潛溺水還是救妻遇險？

孫女士透露，兒媳不會游泳，兒子的水性亦不好，二人此前完全沒有浮潛經驗，與警方通報「兩人在徒步後決定浮潛」的說法存在出入。另外，在印度尼西亞辦理善後事期間，她曾聽到當地人員說，兒媳先在海中遇險，兒子見狀急忙下水救人，最終雙雙罹難。

隨遺物交還的一雙黑灰色沙灘鞋，這雙鞋的鞋底帶有較深的防滑紋路，是一雙在沙灘和淺水區域穿着的涉水鞋，而不是用於浮潛推進的腳蹼。孫女士對比事發畫面後確認，兒子被發現時腳上正是穿着這雙鞋，為何他穿着涉水鞋進入深水區？是主動浮潛，還是當時為了救妻子來不及脫鞋？

另外孫女士還質疑，從發現險情到專業救援抵達足足延誤了近兩小時，且當時主要由其他遊客實施急救，希望釐清現場救援全過程。另外，當天一名會說中文的女遊客曾使用兒媳的手機聯繫其國內好友，希望找到能找到她，還原事情真相。

孫女士兒子穿著沙灘鞋進入深水區。（紫牛新聞）

家屬希望同船遊客出來作證

事發後，家屬在警方協調下與旅行社及船方達成1.1億印尼盾（約4.2萬人民幣）的補償協議，同意接受事件屬於意外，不進行屍檢且不以個人名義起訴。

但孫女士表示，當時三種語言（中文、英語和印度尼西亞語）翻譯混亂，理解有限，再加上急於帶遺體回國，簽字絕不代表已知悉事件全貌。目前只收到首筆5500萬印尼盾（約2.1萬人民幣），後續款項還沒有到賬。

孫女士強調，作為家屬希望釐清兒子兒媳遇險的具體原因，補償解決的是善後問題，而不是代替事故調查。希望同船遊客能與家屬或警方聯繫，讓目擊者證言與當時報警記錄及救援記錄相互印證。

印度尼西亞警方稱，已調取船舶、遊客名單及浮潛裝備並並詢問船員、遊客等證人，計劃聽取旅遊安全和刑事法律專家意見後，再通過案件評估決定調查程序。