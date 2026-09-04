人形機械人靠「靈心巧手」奏樂、電動裝配　加速中國具身智能落地

第二屆世界人形機械人運動會在北京國家速滑館「冰絲帶」圓滿落幕。從開幕式到專項賽事，搭載「靈巧手」的人形機械人與人類演奏家搭配奏樂、完成鑷子夾豆、電動裝配等任務。在運動會期間，「靈心巧手」面向全球參賽隊伍開放Linker Hand系列靈巧手免費借測服務，零門檻為各大賽隊提供頂尖硬件、適配調試、技術指導與賽事保障全流程支持，展現出中國具身智能從技術攻堅邁向產業落地的硬核實力。



靈心巧手（北京）科技股份有限公司成立於2023年7月6日。公司聚焦「靈巧手+雲端智腦」具身智能平台研發，主營Linker Hand系列靈巧手，全球高自由度靈巧手市場佔有率超80%。（靈心巧手）

據公開資料顯示，靈心巧手（北京）科技股份有限公司成立於2023年7月6日。公司聚焦「靈巧手+雲端智腦」具身智能平台研發，主營Linker Hand系列靈巧手，全球高自由度靈巧手市場佔有率超80%。

36台機械人與人類演奏家合奏

《央視新聞》報道，在第二屆世界人形機械人運動會開幕式上，「靈心樂府」樂隊登台奏響開幕式序曲《未來樂章》，36台搭載自研靈巧手的人形機械人同場獻藝，與人類演奏家默契配合，獨立操控鋼琴、馬林巴、中國大鼓、電吹管等多種樂器，覆蓋敲擊、撥弦、吹奏等多種演奏形式，全程真機真奏。

在第二屆世界人形機械人運動會開幕式上，「靈心樂府」樂隊登台奏響開幕式序曲《未來樂章》。（央視新聞）

在第二屆世界人形機械人運動會開幕式上，「靈心樂府」樂隊登台奏響開幕式序曲《未來樂章》。（央視新聞）

在第二屆世界人形機械人運動會開幕式上，「靈心樂府」樂隊登台奏響開幕式序曲《未來樂章》。（央視新聞）

針對不同樂器擊弦、敲擊、出氣等發聲物理鏈路的天然延遲差異，靈心巧手團隊創新研發「聲學事件同步技術」。（央視新聞）

據了解，針對不同樂器擊弦、敲擊、出氣等發聲物理鏈路的天然延遲差異，靈心巧手團隊創新研發「聲學事件同步技術」，以標準化樂譜為統一時間軸建模並實施精準時間補償，讓不同機械人差異化啟動動作，在聽覺上實現全隊列毫秒級同步發聲，完成從「同做一件事」到「同時做好不同事」的群控跨越。

機械指尖柔性觸覺解決行業難題

在精細操作展示環節，靈心巧手機械人依次完成鑷子夾豆、電動裝配任務，全程無需人工遙控，憑藉自主能力實現穩定精準的操作。機械人通過視覺實時三維重構，配合指尖與關節的多維力反饋感知系統，實現微秒級力矩自適應調節。這種「眼腦手協同」的閉環反饋機制，賦予了機械指尖如人手般的柔性觸覺與操作「手感」，有效解決了剛性機械爪易捏碎、滑脫或施力失衡的行業難題。

在精細操作展示環節，靈心巧手機械人依次完成鑷子夾豆、電動裝配任務，全程無需人工遙控，憑藉自主能力實現穩定精準的操作。（央視新聞）

在電動工具裝配項目中，「靈心巧手」戰隊憑藉純全自主無人干預作業，5分鐘內完成18顆螺絲打入裝配，最終以17分（滿分18分）的優勢斬獲金牌。據悉，靈心巧手機械人是本屆賽事全場唯一在八大靈巧手專項賽中全部採用全自主模式參賽的團隊，核心目的是跳出實驗室理想環境，讓機械人在不確定場景中自主判斷、容錯修正、獨立作業。

在精細操作展示環節，靈心巧手機械人依次完成鑷子夾豆、電動裝配任務，全程無需人工遙控，憑藉自主能力實現穩定精準的操作。（央視新聞）

據悉，靈心巧手機械人是本屆賽事全場唯一在八大靈巧手專項賽中全部採用全自主模式參賽的團隊，核心目的是跳出實驗室理想環境，讓機械人在不確定場景中自主判斷、容錯修正、獨立作業。（央視新聞）

面向全球參賽隊伍開放Linker Hand免費借測

報道指出，本屆世界人形機械人運動會期間，靈心巧手面向全球參賽隊伍開放Linker Hand系列靈巧手免費借測服務，零門檻為各大賽隊提供頂尖硬件、適配調試、技術指導與賽事保障全流程支持。通過開放成熟量產硬件與全套技術工具鏈，大幅降低行業研發門檻，讓各創新團隊無需從零自研硬件，專注算法迭代與整機創新，真正實現技術共建、能力共享、生態共贏。

本屆世界人形機械人運動會期間，靈心巧手面向全球參賽隊伍開放Linker Hand系列靈巧手免費借測服務，零門檻為各大賽隊提供頂尖硬件、適配調試、技術指導與賽事保障全流程支持。（央視新聞）