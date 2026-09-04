美專家赴大灣區對比中美AI　直指矽谷泡沫嚴重　深圳勝在硬件實體

「矽谷之龍」，當你聽到這個名字，會聯想到什麼？美國，中國，還有科技？麗貝卡・范寧（Rebecca Fannin），一位長期觀察研究中國科技創新的美國人，2010年創辦了「矽谷之龍」，這是一個兼具風險投資和媒體報道的平台。



作為記者，她長期為《福布斯》（Forbes）、消費者新聞與商業頻道（CNBC）、《哈佛商業評論》（HBR）等媒體撰稿。‌‌

深圳、廣東在AI人工智能上的應用令人驚歎：

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早在2008年，當西方普遍認為「中國只會製造，不會創新」時，她卻敏鋭地關注起中國的科技創新，出版了《矽谷巨龍》。後來，憑藉在北京、上海、深圳等地的深入採訪，她又出版了《創業亞洲》、《中國科技巨頭》。今年年初，她出版新書《中國科技新巨頭》。聚焦中國科技創新的新階段——「壓力下的創新」。

麗貝卡・范寧被稱為「最了解中國科技界的美國人之一」。

這次，在亞太媒體高端論壇即將於9月5日在深圳舉辦之際，我見到了范寧。她告訴我，參加此次論壇，她最感興趣的議題是，科技創新如何賦能經濟，以及當下中國社會應用技術的真實情況。

當我問她，美國矽谷和中國「矽谷」深圳的創新模式有何區別時，她是這麼說的——「當下矽谷湧現出海量人工智能（AI）初創企業，這裏的人工智能領域已經出現非常嚴重的泡沫，企業估值已經高得離譜。反觀深圳，投資更多流向硬件、實體人工智能賽道。」

為什麼她會這麼判斷？基於她與許多創業者、投資人的對話，也基於她的「眼見為實」。

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她說：「我很看重實地體驗，希望看到真實的現實圖景。很多東西在紐約、矽谷，僅憑報刊、電視媒體是看不到的，我希望近距離親身觀察。」

對於這次亞太媒體高端論壇提前安排在廣東各地的參訪活動，范寧很欣賞，眼見為實，她希望拿到第一手訊息。她說，她想去看機械人工廠，去了解大量與電動汽車相關產業，超充站、自動駕駛技術，還有飛行汽車，她想見識各類中國的全新技術。

9月3日，范寧在東莞看了慕思5G智慧超級工廠、OPPO，在深圳看了全球最大的單體書城文化綜合體「灣區之眼」。9月4日，她還將走進比亞迪（BYD）、福田紅樹林。她看見的是，在這裏，AI不是懸浮的概念，而是智慧工廠裏，機械臂創造的真實產出；在這裏，AI快速的迭代，背後是大灣區完備且便捷的產業鏈協同支持。

我們常說，媒體是時代的記錄者，但記錄之前，首先要「看見」。

亞太共同體的建設，需要找到共同的利益和認知公約數。媒體如何引領這一進程？答案或許不在於空泛的呼籲，而在於像范寧這樣深度的「看見」。

范寧觀察到，儘管西方對中國的關注空前增加，但符合實際的對華認知正在惡化：「很多人在沒去過中國的情況下，就對中國發表看法。」

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媒體的使命，從來不只是傳遞訊息，更是塑造認知。

當世界各地媒體記者帶著大灣區的真實見聞回到本國，他們輸出的將不再是抽象的「中國威脅」或「中國奇蹟」，而是一個個可觸摸、可借鑑的發展案例。

這種基於事實的共識，才更容易轉化為具體行動。