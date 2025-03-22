美女網紅苦練成中國首名F1學院女賽車手：測試期累到筷子都拿不動

擁有百萬粉絲的美女極限運動網紅師煒（網民「鐵豆」），將在3月21至23日於上海舉行的全女性車手參賽F1學院（F1 ACADEMY）賽事中亮相，成為中國首名踏上F1學院賽事的賽車手，與來自全球的頂尖女賽車手一起比賽。



內媒報道指，師煒在春節期間得知自己將以外卡身份參賽，便迅速投入一連串密集訓練。3月初，她才首次接觸到比賽中將駕駛的新車，而在三天的測試時間裡，師煒便開出997公里的超長距離，也就是每天高強度跑60圈，甚至最多達到每天70圈，對體能來說是極大負荷。



擁有百萬粉絲的美女極限運動網紅師煒，將在3月21至23日於上海舉行的全女性車手參賽F1學院賽事中亮相，成為中國首名踏上F1學院賽事的賽車手。（微博）

姜穎熱愛運動，身材姣好。（微博）

師煒表示，3天的測試期，每天晚上吃飯時幾乎連筷子都拿不動，「我覺得能多做一圈的測試，就可能收集到不同的數據和結果。我並不覺得這樣的過程是痛苦的，因為堅持過去以後，你會發現自己迅速成長，也積累了大量的經驗。」

師煒5年前投入賽車，一度被外界質疑是蹭流量、擺拍。然而，她卻一步步拿到國家B級賽照到國家A級賽照、國際賽照。她研究車型、維修系統、賽車裝備等，漸漸地受到越來越多人認可。

做為中國首名F1學院賽車手，師煒坦言，背負著空前的壓力，不僅代表自己，更肩負許多期待和責任，「這種在壓力中前行的狀態，是熱愛賽車的原因之一，如果真正想要做好、開得更快，就要摒棄一切的雜念，這需要極強的專注度，拋開外界干擾，只專注於突破自己，感受這台車和賽道。」

擁有百萬粉絲的美女極限運動網紅師煒，將在3月21至23日於上海舉行的全女性車手參賽F1學院賽事中亮相，成為中國首名踏上F1學院賽事的賽車手。（微博）

師煒5年前投入賽車，一度被外界質疑是蹭流量、擺拍。然而，她卻一步步拿到國家B級賽照到國家A級賽照、國際賽照。她研究車型、維修系統、賽車裝備等，漸漸地受到越來越多人認可。（微博）

美女網紅：一場比賽下來瘦了2公斤

師煒指出，「目前在國內，賽車是一個相對小眾的運動，尤其是對於女生來說。在我剛接觸的時候，大概5年前的時候，賽車服和專業的賽車鞋，國內根本買不到。尤其是剎車踏板的設計對女性來說非常不友好。」

她指出，除了駕駛賽車時技術上的困難，體感環境也是一大考驗。 2024年的一則影片裡，師煒（鐵豆）記錄自己的賽車生活：外部氣溫39℃，座艙溫度55℃，而她要穿著防火內衣、賽車服，戴著頭盔。一場比賽下來，師煒（鐵豆）因為脫水，都要掉個四、五斤的體重。

師煒（鐵豆）記錄自己的賽車生活：外部氣溫39℃，座艙溫度55℃，而她要穿著防火內衣、賽車服，戴著頭盔。一場比賽下來，師煒（鐵豆）因為脫水，都要掉個四、五斤的體重。

師煒說，「首位F1學院外卡車手」的身份，讓她有機會接觸到一些潛在的贊助商和合作方，但目前一切懸而未定，仍需要自己持續努力。」

師煒強調，職業車手其實可以靠賽車賺錢養活自己，而自己的狀態是需要以其他的工作養活自己並參與賽車，「所以我不斷地推廣賽車文化和運動，希望有更多人看到，這樣或許能給其他年輕的女生打通前面的路，方便她們未來前進。」

網民點睇：

本次賽事不僅有速度與技術的較量，更成為新舊車手碰撞與女性賽車力量崛起的舞台。

很喜歡看周冠宇比賽，現場氣氛很棒。

周冠宇真的是個低調的天才。

