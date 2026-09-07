西藏泥石流｜中方率境外記者赴災區　已就261外籍失蹤者通報各國

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，死傷枕藉。9月5日至6日，國務院新聞辦公室會同外交部，組織來自美國、英國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、新加坡、巴西等國家和地區的境外媒體記者，赴西藏吉隆泥石流災害現場採訪。



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新華社報道，記者團深入吉隆口岸等受災區域，具體了解災情、救援及恢復重建相關情況，現場採訪地質專家、消防救援人員和中國安能工作人員等，並拍攝了受災區域，完成出鏡報道。

離開受災區域後，相關記者參加吉隆縣「8·26」泥石流災害應急救援指揮部主持的中外媒體見面會，會上通報搶險救災的最新情況，多名記者就災害情況、救援進展、失聯人員善後安置等先後提問。中方有關部門負責人逐一作出詳細答覆，積極回應關切，並公布最新受災數據及相關涉外工作安排。

新華社指出，經應急救援指揮部反覆覈查，此次災害共有261名外籍人員失蹤，涉及23個國家，已通過外交渠道及時向相關國家駐華使館通報。應急救援指揮部同時表示，中方開通24小時熱線電話，供失蹤外籍人員家屬專用，已累計接聽509通電話，及時向家屬反饋相關情況。

此外，中方已建立與相關國家的溝通聯繫、信息通報機制，通過中尼防災信息通報機制，每日向尼通報氣象、水文、冰湖和冰川等信息。