尼泊爾泥石流｜6旬婦瓦礫中奇蹟獲救　子女已着手舉行葬禮｜有片

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生嚴重泥石流，尼泊爾一側逾1300人死亡，超過4800人失蹤，傷亡慘重。尼泊爾災區9月5日傳來好消息，在洪災發生10天後，一名64歲尼泊爾婦女什雷斯塔（Chandika Shrestha）被尋獲。美媒引述一名當地官員表示，婦人的家人此前一直以為她已經遇難，甚至已開始準備為她舉行葬禮。



6旬婦人在瓦礫中奇蹟獲救：

綜合美媒及路透社報道，救援人員在受災嚴重的村莊裏的一棟四層樓房的頂層發現什雷斯塔。她和丈夫阿南達（Ananda）都住在該處，惟阿南達目前仍然下落不明。

2026年9月5日，尼泊爾加德滿都（Kathmandu），尼泊爾陸軍士兵抬着從貝特拉瓦蒂河（Betrawati）獲救的64歲婦人什雷斯塔（Chandika Shrestha）乘搭直升機。（Reuters）

村長尼泊爾（Ganesh Nepal）在什雷斯塔被空運到醫院後不久向美媒表示：「她的房子被瓦礫掩埋了。」

村長解釋說，他之前曾見過什雷斯塔的兒子。什雷斯塔的兒子在得知災難消息後，從加德滿都的家中趕到父母居住的社區。

親眼目睹洪水造成的破壞後，他和同樣住在尼泊爾首都的妹妹都認為父母已經罹難。

村長尼泊爾指，由於現場損失慘重，什雷斯塔的兒子並沒有堅持要求清理父母的房子。孩子們開始為父母準備葬禮，儀式也隨之展開。

村長尼泊爾對未能早點尋獲什雷斯塔表示遺憾，因為救援隊已在該區搜尋多日。

他坦承：「今天，挖掘機被派到現場清理瓦礫，對什雷斯塔而言，這些挖掘機司機簡直就是救星。我很遺憾在這場災難中未能幫上她的忙。」