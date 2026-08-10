22歲女獨闖南太行失聯14日不幸遇難　家屬：學地理專業曾2次到訪

河南一名22歲女生程某圓此前獨闖南太行山失聯，經過14天的搜救，8月10日救援人員表示，今日中午12時左右先找到了女生的背包，裡面有她的身份證件；下午13時左右在張良廟懸崖處找到她的遺體，已不幸遇難。



據《極目新聞》報道，救援人員表示，當地警方和家屬已到現場確認，搜救人員發現的的確是程某圓的遺體。

據此前報道，程某圓於7月21日從河南家中出發，前往南太行山遊玩。7月26日，程某圓還與家人視像通話聊天。家人也表示，程某圓剛大學畢業，到南太行旅行。失聯前，她的情緒沒有異常。

程某圓最後出現的時間是7月27日早上8時至9時之間，最後一筆消費記錄時間為當天的8時45分，走失地點在輝縣對首寺民宿附近。

程某圓大哥接受媒體採訪時介紹，程某圓在大學學的是地理專業，偏向地質地貌，6月份曾兩次從學校來南太行遊玩。程某圓初中開始就住校，從小到大沒有讓家裏操心過，一直認認真真學習，最終考上了大學。

據悉，南太行，是內地登山旅行者口中的「中國十大經典徒步路線」之一，地處晉豫兩省交界，因紅巖絕壁、天湖石泉、絕壁峽谷等風景，成為戶外愛好者心中的「天堂」。清明小長假期間，這里一度出現擁堵。五一假期期間，也有不少人進山打卡。無論是否是初級玩家，都已不滿足常規線路，更鍾情於危險與風景並存的野線。

據不完全統計，過去一年半時間內，在南太行墮崖壁或失聯的已超10人。當地救援人員表示，南太行地勢險要，且山中無信號，手機定位誤差大，單槍匹馬進山的登山者一旦失足墜崖，尋找遺體將會非常艱難。