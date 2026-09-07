西藏泥石流｜官方開展遇難者身份識別工作　研口岸功能恢復等事宜

西藏吉隆縣泥石流災害已造成43人遇難、519人失聯。當局已調集60多名法醫技術人員及3個專門實驗室，啟動遇難者身份確認工作，部分身份已核實。



針對外界對吉隆口岸選址的問題，日喀則市委副書記羅布次仁回應稱，口岸歷史悠久、功能完善，未來將對口岸周邊災害風險深入評估，對功能恢復等事宜進一步研究論證。



一名搜救人員留意到了這隻兔子玩偶，並將其放至高處乾淨的石塊上。（西藏日報）

60法醫3實驗室助確認身份

據《西藏日報》，9月6日中外媒體見面會上，當局通報已成立專家團隊，調集60多名法醫技術人員，啟用3個專門實驗室，配備先進儀器，嚴格依照中國法律法規及國際慣例，開展遇難人員身份識別工作。目前部分遇難人員身份已獲確認。

據此前通報，截至9月5日18時，災害已致43人遇難、519人失聯。根據尼泊爾國家災難局上星期六（5日）公佈的數據，尼泊爾境內已確認1344人遇難，約5000人失蹤。

災害現場發現的遺物。（西藏日報）

官方稱口岸選址歷史悠久功能完善

災難發生後，一些輿論提出質疑：為何將口岸設在地形如此險峻、容易發生地質災害的深山峽谷中。

日喀則市委副書記、代理市長羅布次仁就口岸選址問題回應稱，吉隆口岸自古便是茶馬古道、唐蕃古道核心節點，承載中尼千年貿易與人文交流。吉隆溝具地形、交通、邊境通行便利條件，歷史上形成重要陸路通道。

西藏泥石流：2026年1月1日拍攝的中國吉隆口岸和熱索臨時便橋。（新華社）

1962年吉隆海關成立以來，中尼雙方各自延伸邊界公路，逐步實現道路、橋樑、國門及查驗設施銜接。1981年中尼確定熱索瓦與吉隆為邊境貿易點，2017年8月開始第三國人員通行。

一名遊客在吉隆口岸前。（資料圖）

過去五年，吉隆口岸通關貨值累計140億元人民幣、貨重近40萬噸，2025年通關貨值佔日喀則全市42%，外貿進出口額佔58%。羅布次仁表示，下一步將對周邊災害風險深入評估，對功能恢復等事宜進一步研究論證。