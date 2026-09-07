逼停消防救護車兼殺入香港　「暴走團」亂象叢生　內地擬修法嚴管

屢因佔用道路、噪音擾民等問題衝上熱搜的內地「暴走團」，再次進入公眾視野。內地全國人大常委會日前初次審議《中華人民共和國道路交通安全法（修訂草案）》，其中特別對「暴走團」等行為作出規範，明確規定未經許可，不得佔用道路從事體育健身等非交通活動，並要求有關單位加強日常巡查與勸阻制止。此舉意味著社會反映強烈、存在重大安全隱患的群體性佔道健身行為，將從零散執法經驗上升為法律規則。



據《中國新聞周刊》報道，現行《道路交通安全法》自2004年施行以來，雖曾於2007年、2011年及2021年進行過局部修正，但本次修訂草案是二十多年來的首次「全面大修」，並於今年8月28日正式在中國人大網等平台公開徵求意見。

「暴走團」在內地主要由中老年人組成，參與者多穿著統一服裝，在領隊帶領下於公園或馬路集體健步，並攜帶外置音響播放強勁音樂。國家體育總局《2020年全民健身活動狀況調查公報》顯示，超過40%的60歲以上老年人以健步走為主要運動方式；然而，城市專用健身步道及綠道總量不足，導致部分健身群體選擇走上城市道路。

太原｢暴走團｣凌晨大聲播音樂擾民。（影片截圖）

近年來，「暴走團」因搶佔車道、忽視交通規則引發多宗社會矛盾與嚴重事故。據《中國新聞周刊》報道，2017年山東臨沂一輛出租車因司機操作失誤及人群佔用機動車道，衝撞「暴走團」造成一死兩傷；2023年廣西陽朔多個「暴走團」搶佔非機動車道导致車輛無法通行；2025年7月，遼寧朝陽更有「暴走團」阻擋兩輛消防車及一輛救護車通行，僵持近兩分鐘。

內地暴走團亂象叢生，出現擋路、阻礙消防救護車的惡劣情況。

此外，2024年11月11日晚，珠海香洲區體育中心發生車輛無差別衝撞事件致35死43傷，事發時操場上亦有不少穿著統一制服的「暴走團」成員受波及。

除了內地亂象，「暴走團」近年更疑「殺入」香港引發爭議。2025年11月，大批穿著統一服裝的大叔大媽由深圳赴港，在維港海傍、西九文化區及麥理浩徑等地列隊徒步並大聲播放音樂，引來途人側目，甚至遭內地網民批評「丟人丟到香港」。

內地「暴走團」殺入香港！沿路播大聲音樂助威 惹途人側目│有片

今年4月，社交平台亦流傳影片顯示，有中年婦女晚間在將軍澳唐明街公園入口空地大聲播放國語歌曲跳「團體操」，被網民批評破壞寧靜、擾民自私。

針對「暴走團」治理難題，北京市中聞（西安）律師事務所律師譚敏濤接受《中國新聞周刊》採訪時分析，此前難以根治的主因在於參與者的僥幸心理及治理權責模糊，占道歸交警、噪音歸公安、場地歸城管，導致群眾投訴時常遭推委，且執法往往偏向事後勸離而非事前管控。

清華大學交通研究所副所長楊新苗則指出，行人列隊在道路通行每橫列不得超過2人的規定早已存在，但管理上難以落實。他認為，草案新規旨在保障人行安全、守住底線，但在「堵」的同時亦需做好「疏」的工作，例如解決機動車佔用人行道問題、規劃足夠的步行道與自行車道，並由相關部門劃定特定時段及路段供合規集體健走。

中國政法大學法學院副院長張力表示，「暴走團」問題本質上是不同群體對公共資源的使用衝突，修法最大變化在於將多部門的巡查、勸阻、上報及處置義務法定化，構建常態化監管鏈條，實現從單一交警執法向多方聯動治理轉型。