湖南莽山打造｢不用爬的山｣　中國首個無障礙山嶽景區贏韓客青睞

9月7日，《香港01》記者與華媒代表來到湖南郴州莽山五指峰景區，體驗無障礙登山模式，觀賞莽山奇峰疊翠、溪澗縱橫的壯麗美景。據介紹，該景區被評為全國首家無障礙山嶽型景區，近年來更以其系統性的無障礙建設吸引了以韓國遊客為主的境外遊客。



湖南莽山五指峰景區。（中新社）

湖南莽山五指峰景區。（中新社）

莽山位於郴州市宜章縣南部，地處南嶺山脈北麓、湘粵兩省交界處。2020年10月，中國旅遊景區協會、中國肢殘人協會分別授予莽山五指峰景區「全國首家無障礙山嶽型旅遊景區」和「全國首家無障礙山嶽型景區」稱號。

《香港01》記者來到景區後，先是搭乘纜車上到高處平台，再循棧道而行，途中需要爬升的地方均可乘搭景區的高山電梯，最後搭乘扶手電梯下山。山上風景秀麗，更設置一處望粵台，眺望遠方即是粵北山區。導遊介紹，景區大部分通道都是平路而不設階梯，即使階梯無可避免，景區也有設計輪椅提升機，為各類出行人士提供便捷服務。

來自廣東的遊客許先生表示，莽山不僅風光秀美，而且幾乎無需攀爬，全程多為平路，「我們一家三口遊覽下來非常輕鬆。」

依託240小時過境免簽政策利好，宜章縣近年來推出「簽證便利+門票五折+離境退稅」等系列措施，有效拉動入境遊客增長。2025年以來，莽山景區重點發力韓國市場，多次赴韓國開展文旅推介，積極參加首爾國際旅遊展，接待多批韓國考察團、採風團。「一座不用爬的山」這一熱點在韓國迅速升溫。

湖南莽山五指峰景區。（中新社）

湖南莽山五指峰景區。（中新社）

數據顯示，2025年，莽山旅遊區共接待韓國遊客3.2萬人次，同比增長320%。今年上半年，景區已接待境外遊客3.2萬人次，同比增長21%。客源結構也從以韓國為主，逐步拓展至日本、新加坡等國家。

莽山為何能贏得境外遊客青睞？答案在於其系統性的無障礙建設。傳統山嶽景區對老年人、殘障人士及推嬰兒車的家庭而言，往往難以逾越。莽山投入逾10億元人民幣資金，從硬件設施到軟性服務進行全面改造，實現了無障礙暢遊。

湖南莽山五指峰景區。（中新社）

宜章縣文旅廣體局黨組書記、局長黃嬋介紹，莽山的無障礙體驗體現在多個層面。物理層面，景區通過高空索道、平路棧道、垂直電梯、輪椅提升機、自動扶梯等設施，實現全程通行無障礙，極大便利了長者、殘障人士和帶嬰家庭。

服務層面，景區設置中、英、日、韓四國語言標識標牌和導覽播報，佈設大量SOS緊急求助位置，配套醫療點、愛心驛站和志願服務，能快速處置遊客突發狀況；同時開展暖心便民服務，免費向遊客贈送雨衣、薑茶等。支付層面，景區支持現金、微信、支付寶及POS機刷卡，滿足境外遊客多元支付需求。

湖南莽山五指峰景區。（中新社）

導遊金虎專門從事韓國團的地接工作，今年已接待近30批韓國團。「我帶的主要是韓國老年團，他們特別喜歡莽山的自然風光，如金鞭神柱、小天台等。景區的無障礙優勢很突出，棧道平緩、樓梯少，遊覽不累，加上多處都有韓語標識，遊客體驗感很好。」金虎說，他曾帶着一名坐輪椅的韓國遊客，在莽山實現了全程無障礙遊覽。

在餐飲配套方面，景區針對韓國遊客口味推出韓式套餐、拌飯、泡菜等韓系菜品。同時，景區還發揮本地高品質珍稀溫泉優勢，提供泡澡、泡腳、汗蒸等體驗項目，滿足遊客的養生需求。

湖南莽山五指峰景區。（中新社）

湖南莽山五指峰景區。（中新社）

「今年以來，景區已接待境外遊客超5萬人次，韓國團隊是絕對主力。」莽山五指峰景區副總經理鄧靜透露，景區正在對接張家界的多家旅行社，打造跨區域旅遊線路，並積極拓展東南亞、歐美等客源市場。