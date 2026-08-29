女子凌晨送外賣被導航｢騙｣入深山　被狗追仍不放棄警花2小時救人

新手外賣員被導航導入未開發密林，本想送個外賣，卻歷經一場驚魂，怎麼回事？據黃石廣播電視台報道，近日凌晨，湖北黃石一名21歲女外賣員小華（化名）報警稱，在送餐途中被困深山。



當地消防接警後攜帶頭燈、繩索、無人機連夜進山搜救。山林沒有成形道路、夜間視線差，定位還出現漂移，搜救難度很大。

湖北黃石21歲女子凌晨送外賣，被地圖導航App帶進未開發的深山，上山路上還慘遭狗追，心想「這單若不送成功就虧大了」。最後救援人員用將近2小時將其連人帶電單車救下山。（湖北消防）

湖北女外賣員被導航軟件「騙進深山」 救援畫面曝光：

+ 6

凌晨2時10分，消防員終於找到這名外賣員。經檢查，其身體並未受傷，但明顯受到不小的驚嚇。

隨後消防員合力抬運電單車，開闢下山路線。歷時近兩個小時，成功將人和電單車安全轉移下山。

據了解，當日凌晨1時左右小華接到一單外賣。由於途中一隧道正在維修封閉，主幹道通行受阻，小華便跟著手機導航選擇了一條備選小路，不料被導航帶入一處未開發的密林區域：

我上山的時候還被狗給追了，我想著那都被狗追了，這單再不送成功豈不是虧大了。

導航也並非完全靠譜，因輕信導航被困險境的情況還真不少

2023年8月14日，江西省九江市廬山風景區附近有兩名遊客在山中走失。據悉，這對母女本想從小路抄近道去買雪糕，卻因天色昏暗加之路況不熟，在山中迷路。導航導了三條路都是懸崖，天色也漸漸暗下來，母女立即選擇報警求助。消防救援人員接警後立即出動，將她們安全帶下山。

消防提醒：道路施工封路時，切勿輕信導航駛入陌生山野小路。夜間出行儘量走熟悉主幹道，被困不要盲目亂走，原地等待並及時報警。

延伸閱讀：富士山驚見「壽司郎外賣員」 手捧美食7小時極限登頂 真身曝光

+ 6

深山迷路該怎麼辦？以下指南一起來看

登山安全須知

1. 登山前，要計劃好登山路線，了解山區路況，並把時間、地點、線路告知親朋好友；

2. 攜帶地圖、指南針、手機、電筒、繩索、食品、藥品、雨衣、刀具等物品；

3. 登山時要選擇正規景區，在沒有嚮導的情況下不要擅自進山；

4. 切不可為尋求刺激，冒險選擇和進入未開放或未開發的山地區域；

5. 衣服的顏色要鮮豔，萬一迷路被困，便於搜救人員發現；

6. 儘量輕裝上山，少帶不必要的雜物，以減輕負荷。



深山迷路被困怎麼辦？

1. 發現迷路時應保持冷靜，切勿慌亂，及時尋求外界幫助，不要等到筋疲力盡、資源耗盡才求救；

2. 如果手機有訊號，應馬上報警或與當地有關單位聯繫，請求救援；

3. 如果與救援隊伍取得聯繫需向救援人員提供你的大概位置、前進路線、可以看到的標誌物、你與標誌物的相對位置、聯繫方式、目前的身體狀況、訊號約定等儘可能詳盡的資料；

4. 等在原地或有明顯標誌物的地方等待救援，千萬不要心存僥倖盲目去嘗試別的路。



延伸閱讀：登山杖「刺穿身體」！美國男護士徒步16公里撐6.5小時落山自救