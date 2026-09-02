29歲中國女日本鹿兒島行山失聯2日　母證實已尋回：只受了點傷

8月30日，29歲中國籍女子王春鈺獨自到日本鹿兒島爬山，下山途中失聯，家屬向中國駐福岡總領館求助。據內媒《紅星新聞》報道，9月1日下午，家屬稱女兒已經找到了，「說自己平安，只是受了點傷。」



王春鈺近照。（紅星新聞）

9月1日下午4時許，王春鈺母親稱，女兒已經找到了。「女兒先電話通知了幫忙報警的同事，說自己平安，只是受了點傷，還不知道嚴不嚴重。」王春鈺母親說，「我心裏面的大石頭總算落地了，謝謝大家。」

此前報道

9月1日，王春鈺的父親王慶宏介紹，女兒在日本讀大學，畢業後留在當地工作。8月30日，女兒抵達鹿兒島並租車自駕遊，中午與朋友共進午餐，之後自駕去花山步道準備登山，下午約1時半抵達登山口。

下午3時許，王春鈺向同事發送信息稱自己已經爬了一半；傍晚6時40分，她向同事發信息稱已在返程途中；晚上7時半，她再向同事發信息稱自己迷路，此時距離停車場僅1公里。王春鈺的朋友發現她失聯後，8月31日前往王春鈺最後出現的爬山口停車場、租車點等地方尋找，均未發現其蹤跡，遂向當地警方報案。