網民借災情造假捐款憑證博流量　律師：慈善機構可起訴要求兌現

近期，福建莆田、廣西南寧等多地因強降雨遭受嚴重洪澇災害，社會各界紛紛捐款支援防汛救災，不少網民更公開捐款憑證，傳遞善意，卻有人借災情造虛假的捐款證明博關注。

律師指出，在網上公開捐款承諾具備法律效力，慈善機構可起訴要求兌現捐款，偽造公章與虛構資訊博流量者將面臨罰款或行政拘留等治安處罰。



《福建日報》報道，網名「秋葉白」的網民近日在社交平台上傳其「捐款10萬」(人民幣，下同）的截圖，捐款對象為「莆田市紅十字基金會」，吸引不少人留言稱讚及致謝，「秋葉白」更回覆」微薄小力，不值一提」。

「秋葉白」曾在社交平台上傳多張捐款證明。（封面新聞）

莆田市並無「莆田市紅十字基金會」。（封面新聞）

「秋葉白」回覆網民「微薄小力，不值一提」。（封面新聞）

惟有網民發現，截圖中的機構名稱、圖標及捐款數字標點均與實際情況不符，有詐捐之嫌。莆田市紅十字會表示，當地並無「莆田市紅十字基金會」，直指「秋葉白」捐款不實。

「秋葉白」曾在社交平台上傳包括黃岡在內多地的捐款證明，其中一張截圖顯示7月8日其向黃岡紅十字會捐款10萬元，還顯示了真實姓名。不過，黃岡市黃州區紅十字會7月全部公開救災捐贈公示未曾出現該筆捐款記錄。工作人員稱，捐款名單均已公示，紅十字會未收到個人單筆10萬元捐款，並提到此前也有人用AI生成捐款憑證，虛構捐贈30萬元以博取關注，紅十字會報警處置。

黃岡市紅十字會未收到個人單筆10萬元捐款。（封面新聞）

另《九派新聞》報道，小紅書萬粉網紅「安瀾」在社交平台分享「捐款給廣西壯族自治區紅十字會百萬」的捐款截圖，並發文表示「災後重建，略盡綿薄之力」，大批網民紛紛點讚。

不過，廣西壯族自治區紅十字會工作人員稱，捐款名單均已公示，7月17日並未收到個人單筆百萬元捐款，還根據姓名查詢到當日有一筆1元的捐款，但與「安瀾」公開的賬戶尾號不符。

小紅書萬粉網紅「安瀾」在社交平台分享「捐款給廣西壯族自治區紅十字會百萬」的捐款截圖。（封面新聞）

對於捐款造假有何後果，上海錦天城（福州）律師事務所合夥人余文蔚表示，通過P圖偽造捐款記錄、虛構捐贈事跡的行為不僅違背公序良俗，同時涉嫌違反相關法律法規，行為人需依法承擔相應法律責任。

首先，公開作出的公益捐贈承諾具備法定約束力，不可隨意反悔。造假者在網絡平台公開發布虛假捐款截圖、公示捐贈信息，該行為屬於面向社會公眾作出的正式公益捐贈承諾，依法產生法律效力，對應的慈善機構有權起訴要求兌現。

其次，若造假者在網絡平台公開發布虛假捐款截圖、公示捐贈信息的行為被認定為借災情、公益事件營銷炒作、編造虛假信息博取流量，或是刻意偽造帶有公章的銀行轉賬回單、捐贈憑證。依據《治安管理處罰法》相關規定，公安機關可對其依法作出罰款、行政拘留等治安行政處罰。