李亞鵬慈善醫院獲民眾捐款　內媒調查揭舊賬不清　700多萬蒸發

近日，嫣然天使兒童醫院因創辦人李亞鵬一段名為《最後的面對》的31分鐘影片，引發全民關注。影片中，李亞鵬細述了醫院面臨遷址甚至關停的困境，隨即引發一場全國性的「公益狂歡」，捐款者絡繹不絕。



近日，內媒《現代快報》對「嫣然天使兒童醫院」和「嫣然天使基金」進行深入調查稱，兩個關係密切的機構其慈善賬本並不清晰。報道稱，比對公開數據後發現，有高達700多萬元人民幣（下同）的捐贈款項「蒸發」，醫院與基金的關係、款項用途及近年實際救助成效等問題，成為新的關注熱點。



李亞鵬在社交平台發布影片後，迅速扭轉網絡風評，其直播間也一度大賣，更有不少企業表示願提供免費場地。此外，也有大量民眾湧向嫣然醫院，比如，在北京零下13度的天氣下，山東科技大學的趙老師，一下火車便直奔醫院捐款的；也有從香港來北京出差的高先生、西北政法大學的學生、附近退休市民，乃至正在接受救助的患兒家長，都加入了捐款行列。

李亞鵬發佈影片感謝網民。（抖音@李亞鵬）

醫院門前，一位台灣企業家表示願意全資資助李亞鵬和醫院。（長天新聞）

嫣然醫院擺放的捐贈箱。（現代快報）

但李亞鵬也曾提到，嫣然天使基金和嫣然醫院是兩家獨立機構，嫣然醫院本身，並不具備公開募捐資質，建議想幫助醫院的人士需主動與院方聯繫。嫣然天使基金亦回應稱，因項目預算已籌滿，將陸續暫停籌款項目。但對於許多愛心人士而言，同叫「嫣然」、發起人都是李亞鵬，嫣然醫院和嫣然基金兩者早已天然綁定。

據悉，嫣然醫院的成立，源自李亞鵬與王菲為女兒李嫣成立的嫣然天使基金。基金最初通過與定點醫院合作救助唇齶裂患兒。李亞鵬後為實現對患兒的長期「序列治療」，於2012年以自然人身份發起成立了這家具有獨立法人資格的非營利醫院。

但長期關注此事的捐款人陳女士（王菲歌迷，已連續捐款超77個月）在接受《現代快報》採訪時表示，醫院欠租純屬商業經營問題，與基金會無關。她認為李亞鵬的公開呼籲有「春秋筆法」之嫌，將商業租賃困境與公益救助進行了捆綁。她指出，公眾更應關注如何長期有效地救助患兒，而非是否該為醫院「捐租金」。

2024年中國紅十字基金會嫣然天使基金本期結餘達1700多萬元人民幣。（現代快報）

數據顯示，嫣然醫院在基金救助體系中的角色正在減弱。據《現代快報》查詢統計，醫院成立初期（2012、2013年）救助患兒人數曾佔嫣然基金總救助人數約六成。但此後比例逐年下降，至2021年，基金全年救助391人，醫院僅救助56人，佔比降至14.32%。此外，近二十年來，基金救助的大部份患兒僅完成了第一次基本修復手術，醫院倡導的「序列治療」優勢似乎並不明顯。與此同時，嫣然基金的財務狀況良好，根據中國紅十字基金會公開的審計報告，2024年基金本期結餘達1700多萬元人民幣。

還有令人關注的是賬目問題，《現代快報》查閱嫣然醫院官網公布的2012年至2022年「捐贈及使用情況」發現，11年累計接受捐贈超1.2億元人民幣，但用途僅有模糊的「主要用途和使用情況」，缺乏明細。其中，2021年的數據出現矛盾：公布的「接受捐贈」現金為89萬餘元，物資38萬餘元；但在「主要用途」說明中，卻稱年度接受捐贈現金為420萬餘元，物資34萬餘元。有資深審計人員表示，此類情況不應出現，表格統計顯得「非常不專業」。

此外，數據比對發現，2012年中國紅十字基金會重大項目公示顯示，嫣然基金曾向嫣然醫院支付4173萬餘元用於醫院籌備。然而，嫣然醫院自己公布的數據中，來自中國紅十字基金會的捐贈款項卻只有3437萬餘元。中間相差的700多萬元人民幣去向何方？

《現代快報》就此致電中國紅十字基金會、李亞鵬，以及嫣然天使基金等，都未獲回覆。嫣然醫院方面則表示會記錄問題並反饋，但時間未定。

截至1月21日，嫣然醫院發聲明稱正梳理統計近日收到的指定用途捐款，將依法公布。法律界人士指出，醫院接受捐款後，若捐贈人指定用途則必須專款專用；若未指定，亦需用於非營利目的。醫院負有法定公開義務，須接受社會監督，捐贈人有權查詢款項去向。

北京市朝陽區衛健委工作人員稱，目前已就醫院欠租一事介入協調，啟動應急預案確保診療秩序，並將努力協商其他商業糾紛。