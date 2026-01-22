李亞鵬慈善醫院陷風波　網民瘋湧捐款超2400萬　王菲也曾低調捐款

近日，樂壇天后王菲與李亞鵬共同創辦的嫣然天使兒童醫院的欠租糾紛引發輿論關注，「給李亞鵬捐款」成為網絡熱點。據了解，王菲與李亞鵬的女兒李嫣患先天性唇腭裂，經多次治療，兩人決定將個人經曆轉化為公益行為，成立「嫣然天使基金會」及「嫣然天使兒童醫院」，幫助更多的患兒。兩人離婚後該醫院由李亞鵬繼續負責運營。



目前，嫣然天使兒童醫院因拖欠2600萬（人民幣，下同）租金面臨關門搬遷的情況。1月20日晚，嫣然天使基金捐款通道顯示已收到超過36萬筆捐款，總額超過2400萬元。李亞鵬稱，要將自己直播收入的29萬元以「網民捐贈」的名義全數捐給兒童醫院。



截至20日18點40分，捐款數額截圖。（紅星新聞）

李亞鵬稱將直播收入的29萬全部捐給醫院。（抖音@李亞鵬）

李亞鵬稱將直播收入的29萬全部捐給醫院。（抖音@李亞鵬）

一家醫院欠租為何引全民「瘋狂」捐款？

1月14日，李亞鵬在社交平台發佈一段名為《最後的面對》的採訪影片，詳細回應了欠租風波的由來。他指出，自嫣然天使兒童醫院建立以來，過去十年裏完成了1.1萬例唇顎裂手術，其中7000台全額免費，為超過50萬的兒童提供過門診服務。現在，醫院現因拖欠2600萬租金面臨關門搬遷的情況。

醫院大樓的字已被拆除。（奔流新聞）

醫院大廳的捐款箱收到了不少市民的捐款。（抖音@智谷趨勢）

《長天新聞》報道，1月20日，醫院門口來了許多捐款的市民，有工人將自己一天的工資捐給醫院，還有失業的小伙坐車兩小時前來捐款。幾名醫院的工作人員表示，線下捐款渠道已暫停，陸續來到醫院的捐助者們請求工作人員協調其他辦法捐款，醫院大廳的捐款箱被塞了不少百元大鈔。

醫院門外，一名工人稱將自己一天的工資拿來捐款。（長天新聞）

醫院門外，一位失業小夥坐車兩小時來捐款。（法治進行時）

截止1月20日，「李亞鵬邀你一起幫唇顎裂患者重綻笑顏」公益項目，已籌集善款超2400萬元，且還在持續上漲中。而他稱會將近期直播收到29萬元的平台分賬，以「網民捐贈」的名義，全部捐給兒童醫院。

李亞鵬發布影片感謝網民。（抖音@李亞鵬）

嫣然天使基金發聲：項目預算已籌滿，待完成備案補正後開放捐贈通道。（微博）

捐夠兩千萬 李亞鵬就能還清拖欠的租金？

醫院無力支付房租一事受到關注後，李亞鵬公開表示，嫣然天使基金和嫣然天使兒童醫院是有着共同願景的兩家獨立機構，北京嫣然天使兒童醫院不具備公開募集善款的資質，通過嫣然基金籌集的資金只能用於唇顎裂相關的救助，不能用於交房租。

多家內媒報道，江蘇蘇州崑山市一家愛心企業主動伸出援手，表示願無償提供場地，供嫣然天使兒童醫院使用。一家山東企業負責人王先生發佈影片稱，希望能聯繫到李亞鵬，願提供部分場地免費供其運營公益醫院，「讓那些孩子們又着落」。

多位企業家接力支持 王菲被指十年捐三千萬 受助患者聲援

當當網創始人李國慶稱已向醫院捐款100萬元。（抖音@智谷趨勢）

慈善家陳光標發影片稱願意資助李亞鵬超1300萬元。（抖音@陳光標）

《新黃河》報道，1月18日，當當網創始人李國慶通過社交平台宣佈，已向北京嫣然天使兒童醫院捐款100萬元，並曬出銀行轉賬截圖。慈善家陳光標「喊話」李亞鵬，稱如果需要，可以資助超1300萬。巴奴毛肚火鍋、衛龍、豪士麵包等多家企業發文稱已向醫院捐款。

1月21日，一位台灣企業家表示，想全資資助李亞鵬，包括房租、後續所有的資金。「我們感動於李亞鵬先生這麼多年對這麼多患者做出的慈善之舉」。

王菲日前因醫院面臨財務困難「沒有伸出援手」而受到輿論質疑，但隨後有網民爆出她自2013年至2013年十年間，以匿名形式向嫣然天使基金會捐款累計三千逾萬。基金會於2023年財務透明化，王菲的善舉得以被看見。

網民發佈影片稱王菲十年向嫣然天使基金會捐款超三千萬。（微博）

另還有多名曾受嫣然天使基金援助的唇顎裂患者發聲聲援，讓大家感受到醫院和基金會對這個群體帶來的幫助。