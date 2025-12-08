福建油站被村民圍堵3年蝕710萬　老闆被鎮政府勸「捐款」了事惹議

福建福州一家中石化油站被爆出因土地使用問題，遭當地村民圍堵，甚至用鐵欄杆焊死出入口，導致停業超過209天，虧損710.6萬元（人民幣，下同）。當地鎮政府多次要求油站老闆花錢息事寧人，最後更要對方「捐款」200萬元，引發外界爭議。



福建電視台報道，油站老闆娘黃女士在福州長樂江田鎮開了一家油站，該油站使用的9.8畝集體用地在30年前就經當地政府批准，也在20年多年前辦理了行政許可及權屬登記，手續齊全，產權清晰。

當地村民採取攔路、設卡等方式阻撓油站營業。（福建電視台綜合頻道《第一幫幫團》）

但自2023年起，當地部分村民聲稱油站佔用的土地仍屬於村集團，理由是鎮政府修路徵地沒有與村民協商，影響他們的利益，於是用攔路和設卡等方式，阻撓油站營業。2024年，村民還提起行政訴訟，惟當地人民法院以及福建高院審理後，確認油站有權使用土地，駁回村民的訴訟要求。

敗訴後，村民維權手段升級，2025年甚至在油站出口焊上鐵欄杆，阻止路過的車輛進入油站。據油站統計，截至2025年11月，已陸續停業209天，損失約710.6萬。

當地官員表示「錢捐的不夠」，希望再捐款200萬。（福建電視台綜合頻道《第一幫幫團》）

為了解決事件，黃女士多次和村民協商未果，唯有多方奔走維權，但當地鎮政府在調解過程中，建議黃女士花錢息事寧人。今年1月，江田鎮政府召開專題會議，稱未查詢到土地置換的正式記錄，要求油站向村民支付年租金20萬元，但會議並未邀請村委會和企業參加。

會議後，黃女士所在的石化公司在鎮政府的「協調」下，向村委會轉帳第一筆資金30萬，但村委會主任認為不妥，會縱容不當維權，因此拒絕在調解協議蓋章簽名，也拒絕向村民發放30萬，村民也沒有停止圍堵行為。

今年5月，鎮政府又要求黃女士所在的石化公司向當地商會捐贈55萬，然而最後油站依舊無法營業，鎮政府的回覆竟是「錢捐的不夠」，要求再捐200萬。

即使黃女士提出村民不合理的訴求及行為公安部門要予以打擊，不能採取以圍堵油站影響正常經營的方式反映訴求，但當地派出所出警後，不但不糾正違法，反倒發函建議暫緩營業。

企業合規經營，卻沒有得到應有保護；村民的不合理維權，卻沒有有理處置，整體糾紛矛盾也沒有有效化解，黃女士希望政府能解決問題。

黃女士哭喊「受不了」。（福建電視台綜合頻道《第一幫幫團》）

福建師範大學法學院副教授丁兆增表示，如果一味地為了不讓輿情發生，而去讓合法經營者的權益一步又一步受損，也會縱容違法者的囂張氣焰，有可能會提出更多無理、非法的請求，可能會讓局勢更加難以控制。

中共福建省委黨校法學教研部邢棟指出，在本案之中，政府部門在執法過程中，部分幹部心中還存在著一些「花錢買平安」的心理狀態，對於營商環境建設是極為不利。