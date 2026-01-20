湖北患癌阿婆碰瓷遭兒子斥｢不要害別人｣　引網民捐款兩萬元治療費

過往老人碰瓷，子女夥同訛詐的事情不少見。但近日，一位湖北男子懷疑患癌母親碰瓷，大發雷霆怒斥「你不要害別人」，甚至發影片提醒網民不要上當受騙，然而此舉引來不少人激情捐款，究竟怎麼回事？



男子將母親坦白碰瓷的影片放上網，希望可以提醒大家躲避。（封面新聞）

《封面新聞》報道，男子解釋，他母親今年64歲，去年患口腔癌以來花了家裏11萬元（人民幣，下同）治療費。因為擔心醫藥費，老人家多次有過碰瓷的想法，希望這樣可以減輕兒子壓力。所以當他接到交警電話，稱母親可能被貨車撞倒時，一下子情緒奔潰。

為了還貨車司機清白，男子拿起手機對着母親，錄下兩人對話，「別人說沒有撞倒你，你是不是碰瓷？你騙人的話，到處都有監控（閉路電視），你要自己出（治療錢）。你不要禍害別人。」

男子放出母親病歷，接受外界捐款。（封面新聞）

看到兒子憤怒，老人家才羞愧承認確實想碰瓷，「我想他（貨車司機）有保險，就動了歪心思，就是想搞錢。」男子說，老人家生病思想很難扭轉，為了不要害人害己，他決定將兩人對話的影片發在網上，希望大家看到他母親後躲避。

沒想到這段影片在網上一石激起千層浪，播放量超千萬。不少網民表示，雖然不滿老人家的碰瓷，但也能理解，「她只是想替兒子減輕壓力。」當然也有人罵老人家沒有公德心。

有網民看完影片後，主動給男子捐款。（封面新聞）

隨着事件引來越多人關注，男子考慮到經濟原因，決定公布手機號碼，接受外界捐款，於是不少網民直接往他支付寶轉賬，少則一兩元，多則上千，最後總共湊了2萬多元。當地的養老院也表示可以提供免費護理，希望幫男子減輕壓力。

男子稱，這次網民給了2萬多元治療費，可以應付母親最近的一次治療，後續捐款就不接受了，大家是覺得他孝順才伸出援手，但也怕有人用放大鏡審視他，擔心辜負外界期望。