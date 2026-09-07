西藏泥石流｜外交部：邀請CNN、路透等8家境外媒體進入受災核心區

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，兩國遇難人數破千，另有逾5000人失蹤，西藏側的吉隆口岸被夷為平地。災害發生後，有外媒稱因記者無法自由進出西藏採訪，引發隱匿災情的質疑。9月5日、6日，中國國務院新聞辦幾外交部組織境外媒體首次赴吉隆現場採訪報道。



9月7日，外交部舉行例行記者會，發言人毛寧就相關情況表示，本次邀請8家外媒進入受災核心區，了解災情救援及恢復重建的進展，並參加了西藏自治區舉行的中外記者見面會。



2026年9月6日，中方組織境外媒體記者前赴西藏日喀則，到泥石流災區視察及採訪救援等工作。（Reuters）

2026年9月6日，中方組織境外媒體記者前赴西藏日喀則，到泥石流災區視察及採訪救援等工作。（Reuters）

毛寧介紹，國際媒體高度關注吉隆泥石流災害，希望進入災區採訪報道。經過夜以繼日的搶修，初步打通災區道路後，中方邀請美國全國廣播公司、美國有線電視新聞網、路透社、今日俄羅斯電視台、印度報業托拉斯等8家外媒記者進入受災的核心區，了解災情救援及恢覆重建的進展，並參加了西藏自治區舉行的中外記者見面會。

毛寧稱，「相信大家也看到了相關媒體發布的報道。中方將繼續全力開展搜救和善後處置，及時發布關於災情和救援行動的最新情況。」

2026年9月6日，西藏吉隆縣「8·26」泥石流災害應急救援指揮部主持中外媒體見面會。（Reuters）

2026年9月6日，中方組織境外媒體記者前赴西藏日喀則，到泥石流災區視察及採訪救援等工作。（Reuters）

2026年9月6日，中方組織境外媒體記者前赴西藏日喀則，到泥石流災區視察及採訪救援等工作。（Reuters）

2026年9月6日，中方組織境外媒體記者前赴西藏日喀則，到泥石流災區視察及採訪救援等工作。（Reuters）

西藏泥石流發生後，駐華外國記者協會（FCCC）曾於9月4日發布聲明指出，共有十多位外國記者向中國官方申請進入西藏自治區進行報道，但無一人獲准。

9月5日至6日中國官方組織境外媒體記者前往災害現場，美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，此行共有十多名國際媒體記者參加，官方安排的採訪行程令記者得以進入災區，了解救援工作。印度報業托拉斯（PTI）報道稱，中國已在受災地區展開大規模救援和重建工作，包括重建道路以恢復通往吉隆口岸的通道。中方還向尼泊爾運送了救援物資。