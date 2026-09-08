美退違憲關稅　浙企春風動力累計入帳逾6億　有中企憂嚴查不敢拿

隨著美國最高法院裁定政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關税屬超越權限、自始無效後，美國海關已啟動大規模退稅。浙江一家上市企業春風動力發佈最新公告證實，其美國子公司收到美方退還巨額關稅，累積退稅已突破6億人民幣，「我們收到關稅及利息退回款項，利息和退稅主要會在今年下半年反映在利潤上。」



據悉，春風動力創立於1989年、總部位於浙江杭州，是一家專注於摩托車、全地形車、新能源兩輪車及核心零部件研發的大型國際化企業。

春風動力公告顯示，自2026年8月14日至9月7日期間，CFP累計收到美國關稅及利息退回5403.24萬美元，按9月7日美元兌人民幣匯率中間價6.7795折算，約合人民幣3.66億元；扣除美國子公司所得稅費用後，預計影響公司2026年度淨利潤約人民幣2.56億元，占公司最近一期經審計歸母淨利潤的15.31%。

春風動力是一家專注於摩托車、全地形車、新能源兩輪車及核心零部件研發的大型國際化企業。（春風動力微博）

na截至公告披露日，春風動力已累計收到美國關稅及利息退回達9264.03萬美元（折合人民幣6.28億元）；考慮所得稅後，預計影響2026年度淨利潤約人民幣4.40億元，占最近一期經審計歸母淨利潤的26.26%。公司強調，最終會計處理及影響金額仍須以會計師審計確認結果為準。

此外，受退稅消息刺激，公司股價在8月中旬首次披露退稅後曾強勢反彈，8月18日單日大漲5.13%，8月19日再漲3.88%。今年以來，該股整體震盪上行，年初至今累計上漲約5.38%，9月7日收報288.6元，總市值達442.95億元。

浙江春風動力獲得美國退關稅。（網絡資源圖）

「有人歡喜有人愁」 中國小企業退稅顧慮重重

春風動力的巨額退稅並非孤例，但已獲退款的中企多為知名度較低的企業。

據外媒《日經亞洲》對滬深上市公司的統計，自美國最高法院於2月撤銷對等關稅後，截至8月24日晚上，上海及深圳至少有17家中國上市公司宣布取得關稅退款及利息，共計獲退近1.6億美元。這些企業大多知名度相對較低，其中15家獲退金額相當於其2025年全年淨利的12%至58%，另有2家去年虧損的公司亦藉此獲得資金補貼。除春風動力外，漢朔科技亦獲得2311萬美元退稅，相當於其去年盈利的34.7%。

然而，面對美方退還的千億美元關稅，不少中國小型供應商卻選擇觀望或保持謹慎。《日經亞洲》引述業界人士觀點，申請退稅意味著企業過去所有的進口紀錄都須重新接受美方海關審查，極可能暴露此前為規避高額關稅而採取的低報貨值或謊報原產國等行為，從而引發後續罰款。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

曾協助逾180家企業申請退稅的貨運代理業者Freight Right Global Logistics創辦人哈恰特良（Robert Khachatryan）指出：「他們擔心的是遭到更嚴格的審查。」前美國司法部貿易辦公室律師馬瑟斯（Luke Mathers）亦表示：「許多中國企業已經意識到自己可能成為審查對象，而在目前政府對中國進口商品並不友善的情況下，最好不要去招惹麻煩。」

此外，美國海關人力不足導致退款處理緩慢，以及許多中國電商商品此前透過低於2500美元的「非正式報關」進口、不符正式報關退稅條件等客觀因素，加上缺乏美國在地銀行帳戶等門檻，均使得大量中企難以從是次關稅退還中獲益。