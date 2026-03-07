美國海關徵收關稅總額達1660億美元　退稅系統將在45日內投入使用

美國海關與邊境保護局（CBP）3月6日（周五）表示，據特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前實施的緊急關稅，該機構已共徵收約1660億美元（約1.3萬億港元）的關稅與保證金，退稅系統則將在45日內投入使用。



路透社報道，海關與邊境保護局在向國際貿易法院提交的一份文件中表示，由於無法遵守法官要求開始處理退稅的命令，截至3月4日，根據國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收的關稅中，約有2010萬筆申報尚未結算或最終確定。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行新聞發布會，此前最高法院裁定特朗普徵收關稅的行為超越了他的權限。（Reuters）

海關與邊境保護局一位高級官員亦在文件中指，該局正在準備一套處理關稅退稅的系統，預計45天內可投入運作，新系統將可最大限度地減少進口商的申報工作。

美國最高法院此前2月20日裁定，特朗普2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。最高法院在裁決後並未說明如何退還已徵收的關稅，使得小型進口商擔憂退稅程序將耗時且耗費過高成本。