特朗普關稅敗訴｜美政府回應索賠時間表：手動退稅或需505年

紐約時報3月12日報道，在美國最高法院上月裁定政府大規模關稅違法後，大批美國企業迅速提起訴訟，希望拿回自己繳納的款項。美國政府必須在周四向聯邦法院報告退還約1,660億美元非法關稅的時間表，而當局對此表示，手動處理所有退款申請可能需要長達4,431,161個小時，相當於505年。



報道指，負責關稅徵收的美國海關與邊境保護局高級官員洛德 （Brandon Lord）上周在一份檔中稱，退款申請規模「前所未有」，以現有的行政程式和技術系統難以應對規模如此巨大的任務，因此需要大量人工操作才能完成。 他補充，部門正開發能大量處理退款申請的新系統，預計在下月中前準備就緒，將大幅壓縮上述的處理時間，惟未有進一步交代時程表。

報道援引美政府統計結果稱，在美國單方面挑起的貿易戰最嚴重的階段，被徵收非法關稅的商品條目超過 5300萬批次，涉及汽車、玩具、服裝等各種商品。 美政府向法官表示，如要退還全部資金則需要更多時間。 白宮未回應置評請求，美國海關與邊境保護局同樣未作回應。

在大規模關稅被裁定違法後，大量索賠申請爆發式增長。美國各州州長代表本州居民要求特朗普政府退稅，消費者開始準備集體訴訟，企業也提出大量訴訟。（Reuters）

在美政府大規模關稅被裁定違法後，大量索賠申請爆發式增長。美國各州州長代表本州居民要求退稅，消費者開始準備集體訴訟，企業也提出大量訴訟。有分析指，當局可能需要退還的金額達到數千億美元。 根據美國法律規定，這些資金還必須連同利息一併退還。 近期法庭文件顯示，這些利息目前正以每月約6.5億美元（約51億港元）的速度累積。