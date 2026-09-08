中國前8個月貨物貿易進出口總值34.78萬億元 按年增長17.6%
撰文：許祺安
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9月8日，中國海關總署公佈最新數據，2026年前8個月，中國貨物貿易進出口總值34.78萬億元（人民幣，下同），按年增長17.6%。其中，出口20.17萬億元，相較去年同期增長14.6%；進口14.61萬億元，同比增長22%。
據海關總署網站信息，2026年前8個月，中國貨物貿易進出口總值34.78萬億元，相較去年同期（下同）增長17.6%。其中，出口20.17萬億元，增長14.6%；進口14.61萬億元，增長22%。
單計8月份，中國貨物貿易進出口總值4.65萬億元，增長19.8%。其中，出口2.73萬億元，增長18.6%；進口1.92萬億元，增長21.7%。
貿易方式上，前8個月，中國一般貿易進出口20.89萬億元，增長10.5%；加工貿易進出口6.75萬億元，增長26.4%；保稅物流進出口6萬億元，增長42.3%。
貿易夥伴方面，東盟繼續為最大貿易夥伴。前8個月，中國與東盟貿易總值為5.95萬億元，增長20.6%；中國與歐盟貿易總值為4.2萬億元，增長8.1%；中國與美國貿易總值為2.76萬億元，增長1.3%。同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口17.74萬億元，增長15.9%。
而外貿主體上，前8個月，民營企業進出口19.79萬億元，增長17.6%；外商投資企業進出口10.15萬億元，增長18.1%；國有企業進出口4.77萬億元，增長16.9%。
至於重點商品，出口方面，前8個月，中國出口機電產品12.91萬億元，增長21.9%；勞密產品2.74萬億元，下降0.6%；農產品4920.3億元，增長4.2%。進口方面，前8個月，中國進口機電產品6.21萬億元，增長31.6%；原油3.21億噸，減少14.6%；農產品1.04萬億元，增長6.6%。
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