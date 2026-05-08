編號0001素顏塗裝機身印「AVIC」　外貿版殲-35隱形戰機亮相

近日，印有航空工業英文縮寫「AVIC」標識、編號為「0001」的殲-35隱形戰機在央視電視節目中亮相，機身沒有中國空軍的「八一」軍徽，塗裝也與軍方列裝版本有所不同，迅速引起軍事迷熱議，不少人關注殲-35A的「外貿版」是否已經出爐？



軍事專家指出，在節目中亮相的殲-35，只有單輪起落架與簡約的「素顏」塗裝，清晰指向其並非軍方現役版本，很大機會是專為國際市場量身打造的出口型。若殲-35對外出口，將打破西方對五代機市場的長期壟斷，或成為美國F-35的競爭對手。



《中國之聲》報道，軍事評論員傅前哨表示，在央視節目中亮相的殲-35，與殲-35A或殲-35有一定的區別，該戰機的前起落架支柱較細，且是單輪，應該是空軍版本殲-35A的改進型，而非海軍的艦載版。戰機的塗裝與目前空軍、海軍的塗裝不同，整個機身都塗了淺灰色，比較簡單，顯然還未按照用戶的要求噴漆。

在節目中亮相的殲-35，機身印有航空工業英文縮寫「AVIC」標識。（央視）

據介紹，艦載版殲-35必須應對著艦時的巨大衝擊力，會採用強度更高的雙輪前起落架並配備彈射掛鉤。節目中的殲-35採用單輪設計，明顯是為陸基機場起降優化配置。再者，機身尚未噴上最終塗裝的「素顏」外觀，進一步印證它並非自用型號，而是一架正在最後「備貨」階段、等待交付的機型。

同時，節目中殲-35的編號為「0001」，亦與以往的編號不同。傅前哨表示，殲-31的原型機叫FC-31，出廠編號都包含「31」，正式列裝後才會有特殊編號，因此「0001」編號很可能是第三種類型的編號。

殲-35機身印有航空工業英文縮寫「AVIC」，編號為「0001」。（央視）

再加上戰機有「AVIC」標識，不難推測它很有可能是一款出口型版本。傅前哨指出，FC-31在研發初期已瞄準出口，既然這款戰機已經成熟，列裝空軍和海軍，就必然會出現第三個版本，因此節目中出現的殲-35的編號很有可能是殲-35AE。

所有細節都顯示，殲-35系列戰機已具備量產出口版本的全部能力。今年的新加坡航展上，在航空工業集團展台中央，新一代中型隱身多用途戰鬥機殲-35A的模型成為全場焦點。

軍事專家傅前哨。（網上圖片）

作為中國自主研製的第五代隱型戰機，傅前哨透露，殲-35系列戰機很有可能成為下一階段重點出口的機型，將在全球高端戰機市場掀起一場真正的「風暴」。目前，美國生產的F-35數量較多，但其出口有一定限制條件，若中國的殲-35可以出口，或成為美國F-35的有力競爭對手。