APEC｜代表團打卡廣州黑科技！試玩小鵬飛行汽車、AI技術驚艷外賓

9月1日，廣州的空氣裏似乎多了幾分未來感。第32次亞太經合組織（APEC）中小企業部長會議參訪團抵達這座城市，循著智能汽車、飛行汽車、VR、無穿戴動捕、具身智能機器人的軌跡，走進小鵬科技園、凡拓數創和海心沙全空間智能體驗中心。三段行程，三重場景，人工智能與實體經濟加速融合的廣州實踐，以可觸摸、可互動的方式呈現在代表們面前。



小鵬科技園：指尖一點 車已到眼前

推開小鵬秀場的大門，參訪很快從「看」變成了「玩」。一位代表站在互動屏幕前，用文字描述著自己的出行偏好，做完幾道互動選擇題後，系統已經自動匹配出對應車型，模型幾乎同步亮相在眼前。

廣州天河的小鵬科技園內，參會嘉賓現場打卡國產新能源汽車。（羊城晚報）

這個兼具趣味性與科技感的展覽背後，是小鵬集團已經覆蓋智能電動汽車、自動駕駛、飛行汽車、人形機器人及AI晶片的全版圖。2025年，小鵬全年交付量達到42.94萬輛，按年增長126%，歷史累計交付量突破100萬輛，海外銷售和服務網絡鋪開至60多個國家和地區。

APEC參訪團抵達廣州 打卡中國科技產品▼▼▼

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馬來西亞代表Viviantie binti Sarjuni表示：

我們必須意識到，如果不進入人工智能和技術，你會被拋在後面。

她說，人工智能和技術創新正在成為企業未來發展的重要變量，各國中小企業都需要積極進入這一領域，加強合作，學習中國在技術創新和產業發展方面的經驗。

走進門店，體驗感被進一步拉滿。代表們湊近車輛，見證工作人員一句話喚開整車車門。有人乾脆坐進車裏探索功能，各個顏色的車身在展廳燈光下流轉，讓這裏多了幾分逛展般的鬆弛與新奇。

科技場景在眼前「活」起來

到了海心沙全空間智能體驗中心，科技開始「表演」。機器人彈琴、打拳、跳舞，一招一式頗有章法。機器人主動迎上前來問候來賓，一位參觀者忍不住脫口而出：「OMG, so cute!」前沿科技在這一刻卸下了展品的距離感，變成了可以對視、可以互動的「夥伴」。

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作為全國首個「海陸空」一體化的全空間智能體系展示平台，這裏匯集低空經濟、智能網聯、人工智能與機器人、智能船舶四大戰略性新興產業，超過250款產品密集陳列，規劃佈局的100多個運營場景中，已有70多個真正落地。代表們圍著無人機、智能有人駕駛飛機、四足機器人轉了一圈又一圈，又抬頭看向智能船舶與自動駕駛的展示屏。原本分屬不同產業的技術，在這一方空間裏疊合出一幅未來城市的立體圖景。

而凡拓數創展廳呈現的則是數字技術如何悄悄嵌入生活。戴上VR設備，城市空間瞬間被重塑；無穿戴動捕空間裏，一個轉身、一次揮手，都被實時捕捉進虛擬世界；AI+3D應用的演示台前，圍滿了駐足體驗的代表。

這家成立於2002年的企業，團隊規模已超過1100人，手握450餘項國家專利及軟件著作權，AI、3D和數字孿生技術被應用在城市治理、工業製造、能源電力、水利水務和數字文化等多個領域。在文化端，凡拓數創參與了國家版本館廣州分館等重大項目，並用VR大空間、裸眼3D等技術讓文物「活」起來，廣州南越王博物院「尼羅河的贈禮：古埃及文物與數字藝術體驗展」開展首月就迎來超過4萬人次觀眾，數字技術成了連接文化展示與消費體驗的新紐帶。

一座城市的產業底氣

一圈走下來，代表們帶走的不只是幾段有趣的體驗記憶。「這裏是一個很好的城市，有很多技術，很多製造工廠，這裏有很多產業。」馬來西亞代表感慨道。在他看來，廣州的產業基礎和技術能力，意味著更多國際合作的可能，

我相信很多企業，包括馬來西亞在內的國外企業，可能會與中國進一步合作，尤其是在廣州。

這份底氣，寫在廣州的產業數據裏。中小企業佔全市場主體比重超過99%，截至2026年上半年，實有企業主體較去年同期淨增12萬戶；全市已形成7個國家級、35個省級中小企業特色產業集群，新能源汽車、人工智能、生物醫藥、新材料、時尚消費品等賽道上，活躍著大量中小企業的身影。沿著「個轉企、小升規、規做精、優上市」的梯度培育體系，廣州累計培育國家級專精特新「小巨人」企業483家、省級專精特新中小企業7175家、創新型中小企業10934家，全市專精特新企業總營收超過8000億元，近三年平均營收增速達18.1%。

廣州已形成7個國家級、35個省級中小企業特色產業集群。（新華社）

中國香港工業貿易署助理署長（工商業支援部）陳柏燊談到人工智能與實體經濟融合時說：「我想我們的中小企業有兩個角色，第一是推動者，因為不少中小企業也投身創客這個行業，他們本身就是人工智能、新型製造的推動者。另外一個就是得益者，因為我們中小企會用很多我們內地的科技，香港特區跟內地的融合也是做得非常好的。」

看得見的科技 看不見的生態

飛行汽車懸停在展廳，機器人在燈光下起舞，VR眼鏡裏的古埃及文明觸手可及……這一場參訪，代表們眼中掠過的都是具體而生動的畫面。而畫面背後，是中小企業持續創新、產業鏈不斷完善、應用場景加速開放的廣州現實。

技術創新需要產業基礎支撐，產業應用同樣需要企業參與推動，當人工智能真正走進汽車、機器人、文化、製造這些真實場景，中小企業既是技術的應用者，也是創新鏈條上不可或缺的一環。

廣州持續打開應用場景、織密產業集群、優化營商環境，為中小企業留出了更大的創新空間；而亞太地區不同經濟體之間，也正藉助技術、市場、製造能力與專業服務，尋找更多合作的接口。對廣州而言，這些「有趣」的科技體驗背後，是一整套產業生態加速成熟的現實圖景；對亞太中小企業而言，這也是一份可以觀察、交流、借鑑的中國樣本。