太子奶創始人李途純逝世終年66歲　曾豪擲8888萬奪央視廣告位

9月8日，原湖南太子奶集團總裁、董事局主席李途純於北京去世，終年66歲。其子李帥稱，李途純或突發心梗，發生時無人在身邊，等救護車趕到時已經沒有了生命體徵。



據悉，李途純是中國民營經濟史上一位極具傳奇色彩的企業家。從揣着300元（人民幣，下同）白手起家創辦太子牛奶廠，並斥8888萬巨資問鼎央視黃金時段廣告「標王」，同年狂攬8億元訂單，他將一家地方小廠帶上與伊利、蒙牛等巨頭並駕齊驅的地位，最後卻因引資對賭、資金斷裂等問題從神壇跌落谷底。



9月8日，原湖南太子奶集團總裁、董事局主席李途純於北京去世，終年66歲。（封面新聞）

揣300元南下闖深圳賺人生第一桶金

綜合紅星新聞、封面新聞，李途純1960年出生於湖南臨湘一個普通家庭。1990年，30歲的他從國企辭職，懷揣僅有的300元南下深圳闖蕩。

1993年，他從銀行貸款10萬元，印製紀念掛曆並全部高價售出，掘得人生第一桶金。1996年，李途純用100萬元啟動資金在湖南株洲建立了太子牛奶廠。

1996年，李途純用100萬元啟動資金在湖南株洲建立了太子牛奶廠。（封面新聞）

借錢砸8888萬奪央視標王 一戰成名同年狂攬8億訂單

真正讓他成名的，是1997年的一次豪賭。當時太子奶資產總額甚至不及競標價，連去央視的20萬元入場券都是借的。但李途純毅然砸下8888萬元，奪得央視黃金時段廣告「標王」。

這次冒險的回報是驚人的，太子奶當年拿到8億元訂單。此後，太子奶銷售額連續6年翻番。到2007年，其銷售額達到30億元，與伊利、蒙牛等巨頭並駕齊驅。

到2007年，太子奶銷售額達到30億元，與伊利、蒙牛等巨頭並駕齊驅。（網絡圖片）

與知名投行對賭慘輸控股權 太子奶破產易主

2007年初，為補充資金，李途純引進英聯、摩根士丹利、高盛等風險投資7300萬美元。代價是一份致命的「對賭協議」：在收到注資後的前3年，如果太子奶集團業績增長超過50%，就可降低對方股權；否則，李途純將失去控股權。

2008年全球金融危機爆發，太子奶業績增長目標徹底落空，李途純輸掉了對賭協議。2008年底，他失去了對太子奶的控股權。2010年，太子奶宣佈破產。2011年9月，三元股份與新華聯聯合出資7.15億元獲得太子奶100%股權。

謝霆鋒曾在2008年左右與組合 Twins 一起擔任內地知名乳品品牌「太子奶」的代言人。（網絡圖片）

因涉非法吸收公眾存款罪入獄 無罪獲釋後再戰乳業

2010年7月，李途純因涉嫌「非法吸收公眾存款罪」被批捕。在被拘禁15個月後，2012年1月20日，湖南省株洲市天元區人民檢察院認為，李途純等人的借款行為屬於單位籌集資金和民間借貸性質，不構成非法吸收公眾存款罪；涉嫌的挪用資金罪、職務侵佔罪等事實不清、證據不足，不符合起訴條件，決定對李途純不起訴。李途純終獲無罪釋放。

2023年9月李帥創立子承乳業，開始招募加盟商，佈局線下渠道。2024年3月，子承乳業舉行了一場合夥人峰會，李途純也出現在會場。

2023年9月李帥創立子承乳業，開始招募加盟商，佈局線下渠道。（網絡圖片）

今年4月，有多位消費者向反映，子承乳業從2月起暫停發貨、商家失聯。維權的不止消費者，還有全國各地的經銷商。

有經銷商表示，向子承乳業支付50萬元貨款後，僅收到10萬元的貨。還有經銷商稱，從2024年6月向子承乳業申請退款清賬，至今沒有結果。

此外，李途純與其子李帥圍繞「太子」和「日出」兩大核心商標的歸屬權展開訴訟。2025年8月，李帥透露，因受另一樁「羅漢果啤酒案」影響，商標案一審、二審均告敗訴。