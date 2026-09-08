國學大師錢穆次子病逝享年94歲　1949年後留在大陸曾斷絕聯繫31年

國學大師錢穆次子、江蘇蘇州市第五中學退休數學教師錢行，於6日凌晨2時09分因病逝世，享年94歲。校方發布訃告證實消息，稱錢行從教多年，長期深耕數學教育，治學嚴謹、誨人不倦，培育無數學生，深受師生愛戴。



國學大家錢穆之子 一生從事教育事業

綜合內媒報導，訃告指出，錢行為國學大家錢穆之子。教學多年以來，錢行深耕數學課堂，治學嚴謹、教風端正，誨人不倦、潤物無聲。他一生忠於教育事業，默默耕耘、無私奉獻，以深厚的學識修養、謙和高尚的人格品行，培育桃李無數，深受歷屆學生愛戴、全體師生敬重。

國學大師錢穆次子因病逝世，享年94歲。（南方都市報）

校方表示，身為學校離休老幹部，錢行始終初心不改、作風淳樸，一生淡泊名利、嚴於律己，始終關心支持蘇州市第五中學校的發展，為學校教育建設與發展作出了積極貢獻。

錢行之所以受到外界關注，除了長年投入教育工作，也因為他的父親正是中國近代著名史學家、思想家及教育家錢穆。

父子思想不同曾斷聯31年 1980年才重逢

據悉，錢穆1895年出生於江蘇，著有《先秦諸子繫年》、《中國近三百年學術史》、《國史大綱》等重要著作，長期致力於中國歷史與傳統文化研究。1949年前後局勢劇變，錢穆離開大陸前往香港，後赴台灣定居，與留在大陸的子女從此走上不同的人生道路。

錢穆與第二任妻子育有3子2女，分別為錢拙、錢行、錢遜、錢易及錢輝。其中，錢行與弟弟錢遜留在大陸。據《鳳凰網》過往報導，錢行、錢遜年輕時受到當時社會思潮影響，對父親所重視的傳統文化抱持不同看法，錢行甚至曾以「愛國大義」責備父親。

國學大師錢穆有《國史大綱》等重要著作。（錢穆故居官網）

父子之間的分歧，也讓錢穆與子女長期分離。文化大革命期間，為避免子女受到牽連，錢穆曾與子女停止書信往來，雙方長達31年幾乎沒有聯繫。直到1980年，子女才前往香港，與當時已85歲的錢穆重聚。

值得一提的是，錢行的弟弟錢遜同樣從事學術工作，曾任清華大學人文學院歷史系、思想文化研究所教授，長期研究中國思想史及傳統文化，2019年8月22日病逝，享年85歲。

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