72歲台語歌后陳盈潔病逝　晚年失智忘喝水　引發急性腎衰竭不治

唱紅《海海人生》、《風飛沙》等經典歌曲的台語歌后陳盈潔，於8月12日晚間傳出病逝，享壽72歲。陳盈潔晚年歷經官司、失智與中風，2023年更因急性腎衰竭與敗血症一度命危，健康狀況始終反覆，最終仍不敵病痛離世，友人指出，陳盈潔健康惡化的關鍵是常常忘記喝水。



陳盈潔人生後半段接連遭逢官司與健康考驗。2023年她因教唆偽造有價證券罪遭判刑3年2月定讞，同年8月入監服刑。入監後不久陳盈潔健康便亮紅燈，同年10月因急性腎衰竭、敗血症緊急送往國軍桃園總醫院治療，一度住進加護病房並傳出病危，後續獲准保外就醫。

台語歌后陳盈潔，於8月12日晚間傳出病逝，享壽72歲。（截取自IG）

事實上，在病情惡化前，陳盈潔已出現中風及失智症狀。友人透露，失智症影響生活起居後，陳盈潔常常忘記喝水，嚴重脫水進一步引發腎衰竭及敗血症。經醫療團隊搶救後，病況一度穩定，才從加護病房轉往普通病房。

保外就醫期間，陳盈潔長期在台北榮民總醫院接受治療，生活起居主要由胞姊陳乃嘉照顧，但失智症持續惡化，記憶力與身體狀況都明顯衰退。2026年5月，陳盈潔又一度傳出病危消息，音樂人許常德當時曾透露探病所見，直言陳盈潔連續血便10天，臉部腫脹到眼睛幾乎睜不開。面對一路反覆的病情，親友始終相當擔心。

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音樂人許常德日前曾與命理老師許睿光以「最後時光的告別」為題開直播，談起自己與陳盈潔多年交情，以及替她籌辦公益音樂會的過程。許常德坦言，自己和陳盈潔私下真正交談的次數不到10次，但一路看著對方的人生起伏仍有很深感觸。兩人真正熟識始於2006年合作專輯《破浪人生》，後來多年失聯，直到疫情期間才重新聯絡。當時陳盈潔因債務與官司問題長時間把自己關在家裡，重新見面時，陳盈潔特別染了頭髮赴約，並對許常德說：「交給阿德就放心了啦。」

為了完成陳盈潔心中的音樂願望，許常德安排她重新進錄音室錄製作品。許常德回憶當天錄唱《海海人生》時，陳盈潔足足4分鐘沒有開口，最後只反覆唱著「這情債，怎樣計較輸贏」4句歌詞，讓許常德當場鼻酸。許常德原本計畫找多位歌手一起合唱，沒想到僅一週後陳盈潔便入獄服刑。入監後陳盈潔身體狀況快速惡化，曾頻繁嘔吐、無法正常表達，連電話話筒都拿不起來，後來因多重器官衰竭緊急送醫。

許常德在Facebook發布貼文表達自己的哀思。（Facebook@許常德的地下手記）

面對陳盈潔最後一段人生，許常德努力替她留下與音樂有關的記憶。2026年5月探病時，看護告知陳盈潔已連續血便10天，許常德看到她整張臉腫到眼睛睜不開、全身發癢不停扭動，忍不住對她說：「如果眼前出現一架火箭，就不要猶豫，趕快搭上去。」許常德也曾對陳盈潔說：

妳留下這麼多經典歌曲，已經療癒很多人了。

許常德在直播最後感嘆人生終究會有句點，透露陳盈潔這兩年多一路撐著，「不是為自己活著，而是為了讓大家多聽她幾首歌。」陳盈潔出身新竹關西，年輕時因歌唱展現天分投入歌壇，憑《風飛沙》一曲走紅。如今陳盈潔走完72歲人生，留下《海海人生》、《風飛沙》等經典作品，為傳奇歌后人生劃下句點。

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