武漢隱蔽院子藏非法代孕手術室號稱華中最大 當地查封場所拘8人
撰文：許靖雯
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繼8月揭發河北省涿州市地下代孕廠房後，內地民間打拐義工上官正義9月7日再在社交平台爆料，湖北武漢市存在一處非法代孕機構，內部人員聲稱是華中地區最大的代孕機構手術室。
8日，武漢市衛健委通報，已聯合公安部門第一時間現場開展核查，查封涉案場所，公安機關依法控制8名涉案人員，目前正在進一步調查取證。
9月7日，上官正義在社交平台發佈影片，舉報湖北武漢市武湖街道轄區內一處隱蔽院子藏有代孕機構，有代孕機構在此開設代孕手術室、實驗室，內部人員稱是華中地區最大的代孕機構手術室。他稱，前期此機構曾被舉報過，但結果也被有心人「擺平」。
據影片顯示，該代孕機構設備齊全，其中一處房間擺放着好幾張床位，有文件記錄9月1日、4日、6日均有進行手術。據《南方日報》報道，上官正義表示，7日代孕機構已無人，但是裏面的機器仍在正常運行，且留下手術記錄的文件。
上官正義透露，他在去年國慶期間已掌握該代孕機構的線索，已跟蹤調查近一年。由於該機構所在地比較隱蔽，最後決定讓有關部門來核實。他特別指出，為該機構進行胚胎移植手術的醫生中，有人來自當地的公立三甲醫院湖北省婦幼保健院。
他還揭露該代孕團伙幕後老闆名下擁有一輛豪華房車，但竟在車尾安裝燈箱，堂而皇之展示「代孕」廣告。由於該區域位置偏遠，豪車本就極為矚目，如此高調的行徑引起當地民眾向多個部門舉報。然而，今年5月被舉報後，該代孕機構暫停營業數日後，又繼續運作。
隨着上官正義爆料引起輿論關注。據央視新聞8日報道，武漢市衛健委發佈情況通報，針對武漢市武湖街道存在非法輔助生殖地下實驗室的問題，已第一時間聯合公安等部門開展現場聯合核查處置工作。
目前，執法人員已對涉案場所予以查封，8名涉案人員已由公安機關依法控制，現正作進一步調查取證，將依法依規從嚴查處，嚴厲打擊相關違法犯罪行為。
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