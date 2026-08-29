景甜捲代孕恐遭封殺？胡錫進批幣圈富豪孫宇晨：給中國男人們丟臉

內地女星景甜遭身價過百億的幣圈富豪孫宇晨提告，被追討彩禮3000多萬人民幣（約台幣1.35億元），雙方進入司法程序，孫宇晨更寫下6000字長文《我的女友景甜》詳細描述兩人相戀到因為海外代孕和費用而分手的過程。事件因涉及虛擬貨幣圈、娛樂圈和海外代孕等，在社會引發廣泛關注。



《環球時報》前總編輯胡錫進則發文批評身家85億美元的孫宇晨「墮落成眼前的這個樣子」，他稱「我覺得他在給中國的男人們丟臉，在給幣圈丟臉，因為一些人不禁會想：在幣圈里混的那些人，特別是男人們，都是些什麼樣的品行！」



胡錫進稱，能夠理解男士追求女性失敗後的痛苦與情緒，「但正常人受法紀和良知約束，絕大多數會選擇好合好散」。他批評，孫宇晨因無法接受時隔19年後再次被拒絕，遂採取單方面爆料、毀壞女方聲譽的報復手段。胡錫進更稱「強烈不希望景甜」因此被封殺，「不讓這樣的人（孫宇晨）得逞，才是有道理的。」



疑似孫宇晨文中提到二人見面的馬爾代夫索尼娃賈尼。（微博＠景甜）

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胡錫進表示，自己平時極少關注娛樂八卦和幣圈。因微信群中流傳帶有「張小泉指甲刀」相關營銷圖片，追溯來源後才知悉孫宇晨所撰寫的長文。胡錫進分析稱，孫宇晨早年曾獲新概念作文大賽一等獎並考入北京大學，其撰寫的文章堪稱「互聯網敘事範本」，文字行雲流水、情節跌宕起伏，但本質上卻是一把企圖刺向追求未果女性的「匕首」。

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一張帶有張小泉品牌標識的指甲刀海報在社交平台瘋傳。（網絡圖片）

胡錫進稱自己不認識景甜，「在中國女明星中，說實話我也不太喜歡她。她沒有一部電影給我留下過大的好感」，但他認為，無論景甜到底是什麼風格、人品，孫宇晨這樣往外抖她的隱私，明知道對方無法站出來反駁他，與他對質，「放肆地單方面對景甜實施用絲滑語言包裝起來的惡毒攻擊，這是嚴重缺德行為，這相當於與女友分手後懷恨曬女友的各種裸照。」

對於孫宇晨在文中聲稱景甜曾索要人民幣3000萬元彩禮及後續5000萬美元的要求，胡錫進表示，即便內容屬實，孫宇晨通過小作文破壞對方生路、企圖實現「白嫖」並博取流量的行為，也比其口中女方的「愛錢」更為不堪。

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胡錫進稱孫宇晨「挺狠的」，他一定認為這些抖出來的隱私足以讓景甜「社死」（社會性死亡），廣告商都離她而去，甚至從此在娛樂圈消失。他提到，「國內很多人在吃這個瓜時，包括在斥責孫宇晨做法時，也覺得景甜可能會因孫宇晨的『小作文』而被封殺」。

胡錫進表示，自己強烈不希望景甜被孫宇晨的小作文「殺死」，他援引法律專業人士分析指出，該事件目前僅屬於涉及民事糾紛的彩禮返還訴訟，不涉及違法犯罪或嚴重違背公序良俗，景甜不應因此被認定為劣跡藝人或遭到封殺。

孫宇晨去年11月20日通過電話斥620萬美元拍得意大利藝術家Maurizio Cattelan作品《Comedian》後，在社交平台上傳與這作品合影的照片。（X@sunyuchentron）

胡錫進強調，孫宇晨目前身處海外，其涉幣圈行為涉嫌違反中國法律，早已不敢返回內地。他稱不希望讓這樣的一個人從海外攪動內地的輿論場，「甚至由他來決定國內演員的生死，我認為內地社會不會是這樣的。不讓這樣的人得逞，才是有道理的」。