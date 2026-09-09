晚年靠撿廢品維生　拐子婆梅姨已被公訴　律師：65歲未達免死門檻

內地拐賣兒童「梅姨案」曾轟動一時，9名兒童被拐後由「梅姨」尋找下家接手，直至十多年後，其中5個家庭才相繼尋回被拐的兒女。2023年4月，主犯張維平、周容平被執行死刑。今年3月21日，廣州市公安局通報，「梅姨」謝某梅落網。



9月8日，「梅姨案」受害者申軍良透露，現年65歲的「梅姨」是廣西人，於出租屋落網，晚年靠撿廢品維生，直言其落魄境遇是「罪有應得」。目前，廣州市檢察院已對「梅姨」提起公訴。針對網傳高齡免死說法，律師指出，「梅姨」未達「高齡免死」門檻，且若情節特別殘忍，即使滿75歲仍可依法判處死刑。



知名刑偵畫像師林宇輝更新「梅姨」彩色畫像。（微博@新浪新聞）

《極目新聞》報道，9月8日，「梅姨案」受害者申軍良、申聰父子及其律師在山東濟南進行案前溝通會。申聰透露，他幼時在廣東梅州養父母家長大，曾在電線桿上見過父親張貼的尋人啟事，但他因未見過自己8歲前的照片而未能認出。他還稱，當地的小朋友是聽梅姨拐賣兒童的故事長大，大人常以「不聽話，就讓梅姨來抓你」恐嚇教訓小朋友。

據此前報道，「梅姨」案中另一名被拐兒童鍾彬稱，8月初收到法院的告知書，案件已進入審查起訴階段，告知書上明確寫着「嫌疑人謝家梅涉及拐賣兒童」。

9月8日，「梅姨案」受害者申軍良、申聰父子及其律師在山東濟南進行案前溝通會。（極目新聞）

申聰透露小時候在廣東梅州生活時，曾在電線桿上看過父親張貼的尋人啟事，但因未見過自己 8 歲前的照片而未能認出。（極目新聞）

《津雲新聞》報道，申軍良透露，謝家梅當年拐賣兒童時年約40多歲，不少公眾認為「梅姨」的長相十分「兇狠、可怕」，但實際上她只是眼神比較凌厲。經多方了解後，他用「浪蕩一生、好吃懶做、不務正業、壞事做盡」來評價謝家梅，表示她的最終下場十分淒慘。

目前，申聰和申軍良已決定向謝家梅提起刑事附帶民事訴訟，正在準備訴訟材料，具體民事賠償訴求還未確定。據了解，9月2日，廣州市檢察院已對謝家梅向廣州市中級人民法院提起公訴。申軍良表示，謝家梅已被移送到法院。

申軍良透露，65歲的「梅姨」於出租屋落網，晚年靠撿廢品維生，直言其落魄境遇係「罪有應得」。（極目新聞）

另《九派新聞》報道，曾持續7年追蹤，多次手繪「梅姨」謝家梅畫像的知名刑偵畫像師林宇輝再次更新「梅姨」畫像，與初代畫像對比，謝家梅面臉色憔悴、頭髮泛白，臉部皺褶明顯，精神狀態萎靡頹喪，判若兩人。林宇輝表示，憑藉多年刑偵畫像經驗，最新畫像與謝家梅本人相似度極高。

林宇輝指出，此前的畫像均依靠證人回憶、案件線索繪畫，還原的是「梅姨」作案時期的樣貌，而最新的畫像貼合謝家梅落網後的年齡與身心狀態。

知名刑偵畫像師林宇輝此前手繪的「梅姨」模擬畫像。（微博@新浪新聞）

北京策略（南京）律師事務所合夥人朱雪表示，根據《刑法》規定，75周歲是適用「高齡免死」原則的法定年齡門檻，現年65歲的「梅姨」遠未達到該標準，在《刑法》上完全不構成免除死刑的法定事由。若其犯罪情節屬於「以特別殘忍手段致人死亡」的例外情形，即使疑犯年滿75周歲，同樣不能免除死刑。