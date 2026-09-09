5至10年內或實現？路透：中國軍方加速研究人形機械人投入戰場

8月22日至26日，第二屆世界人形機械人運動會在北京舉行，人形機械人在運動競技與實景應用中展現出強大功能與技術突破。8月28日《解放軍報》發文，呼籲研究人員加速把實驗室內的尖端技術，轉移到軍事訓練場，發展可投入作戰的「機械人戰士」。路透社分析認為，中國正在加速進行軍用人形機械人的研究，有機構在測試和研究人形機械人與部隊共同作戰的可能性。



8月22日至26日，第二屆世界人形機械人運動會在北京舉行。（新華社）

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據路透社（Reuters）報道，8月22日至26日，第二屆世界人形機械人運動會在北京國家速滑館舉行，賽場上機械人展示跳躍、拳擊和舞蹈等技能，甚至有機械人超越由牙買加飛人保特（Bolt）保持的9.58秒的人類百米世界紀錄。

賽事結束的2天後，中國解放軍機關報《解放軍報》呼籲科研人員「把科研課題對準戰場難題」，「讓實驗室中的『機械人』真正成為能打勝仗的『戰鬥員』」。

路透社查閱100多份中國軍方採購公告、學術研究、專利、官方出版物、政府記錄和國防企業材料後發現，中國軍事機構正根據戰場需求測試人形機械人，尋求採購相關設備和訓練技術，並研究機械人如何與部隊協同作戰。

路透社分析認為，中國正在加速進行軍用人形機械人的研究。（路透社）

報道指出，2024年中國對人形機械人的軍事興趣明顯增強。2025年5月，解放軍發佈招標公告，採購一台人形機械人及配套安裝和技術培訓服務。2026年6月，解放軍為一套人形機械人數據採集與標註系統編列約30萬美元預算，用來採集和標註攝像頭、雷達及運動數據，包括機械人可通行地形的信息。

在具體作戰用途上，中國已經對城市作戰中的人形機械人有了構想。中國國防科技大學2025年8月發表的論文，描述了六台「戰鬥機械人」，包括人形機械人、機械狗或無人車，被分配給兩支突擊隊，與地面部隊共同作戰，逐層逐間清除敵方佔領的建築物。

8月22日，第二屆世界人形機械人運動會開幕式在北京舉行。（新華社）

這項研究預測，這樣裝備預計在5至10年內即可投入使用。但研究內容並未具體說明機械人的交戰規則、攜帶的武器等的方式。澳洲戰略政策研究所高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）也表示，人形機械人在5到10年內或可具備戰場上的實用性。

去年7月，《解放軍報》一篇文章提及，要科學設計軍用人形機械人發展路徑，其中，承擔任務類型逐漸由輔戰向主戰演進，「從使用安全性、技術可行性等方面考慮，人形機械人在初級階段，以在低威脅環境下遂行非對抗性保障任務為主；進入高級階段後，逐步升級到在強對抗環境中代替士兵遂行與敵直接交戰任務，最終發展成為主戰裝備。」

同時文章還探討了「機械人開火權問題」，稱「區分目標、空間、時間、殺傷程度等，制定詳細作戰規則，當人形機械人發現目標後，在經過人工驗證後便能允許開火，以及選擇適當殺傷程度等等」。

今年「八一」建軍節央視《新聞聯播》，中國軍方測試人形機械人士兵的畫面曝光。（央視）

今年「八一」建軍節央視《新聞聯播》，中國軍方測試人形機械人士兵的畫面曝光。（央視）

去年12月，解放軍東部戰區發佈一則人工智能生成的影片，顯示軍用機械人——包括人形機械人和四足機械人——在虛構的未來衝突中突破台灣的防禦。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授丹尼斯·洪（Dennis Hong）指出，機械人最大的吸引力之一，就是能夠前往人類不願或無法進入的危險區域。如果犧牲1台機械人就能避免1名士兵死亡，機械人便可能成為「可消耗」的作戰資產。

路透社分析認為，中國正在加速進行軍用人形機械人的研究。（Figure AI公司）

據美國銀行全球研究（BofA Global Research）數據顯示，中國製造商在2025年約佔全球人形機械人出貨量的95%。中國在商業市場的主導地位，可為中國軍方進行人形機械人的軍用研究提供優勢。

但路透社也稱，目前沒有證據顯示中國軍方已經部署人形機械人武裝部隊。美國卡內基美隆大學機械工程教授約翰遜（Aaron Johnson）表示，機械人仍是高能耗，除人工控制下的演示外，可靠性差。同時戰場環境可變性大、不可預測，對機械人的能力構成挑戰。

去年11月，中國軍事科學院戰爭研究院的王永華曾指出，人形機械人的「軍事應用有更長的路要走」。