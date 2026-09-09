毛澤東逝世50周年　民眾聚集毛澤東故鄉湖南韶山瞻仰紀念｜有片

9月9日是中國開國領袖毛澤東逝世50周年。中共中央機關報《人民日報》及央視新聞等多家官媒當日發文緬懷，稱毛澤東是「一代偉人」。位於北京的毛主席紀念堂延長開放時間，前來瞻仰的民眾排起長隊。在毛澤東故鄉湖南韶山，大批民眾自發聚集舉行紀念活動。



在毛澤東故鄉湖南韶山，大批民眾自發聚集舉行紀念活動。（抖音截圖）

在毛澤東故鄉湖南韶山，大批民眾自發聚集舉行紀念活動。（抖音截圖）

韶山民眾聚集紀念 年輕人參與增多

在毛澤東故鄉湖南韶山，大批民眾從9月8日開始聚集在毛澤東銅像廣場，舉行紀念活動。現場有人手持毛澤東畫像及印有口號的紅旗、橫額，有人打扮成紅衛兵造型。

9月9日凌晨，廣場上仍有不少遊客，齊唱《東方紅》、《我和我的祖國》等歌曲緬懷偉人。有網民表示，今年參加活動的年輕人明顯增多。

紀念堂延長開放 民眾排長隊瞻仰

此外，為滿足群眾緬懷瞻仰的需求，毛主席紀念堂9月9日延長開放時間，較平日增開半天，開放時間為上午8時至12時及下午2時至5時。

毛主席紀念堂在原中華門的遺址上興建，在人民英雄紀念碑的南面。也是中軸線上的重要景點。（資料圖）

當日一早，紀念堂外便排起長隊，前來瞻仰的民眾絡繹不絕。有民眾從全國各地趕來，瞻仰偉人遺容。