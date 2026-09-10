China GT英雄車手因救人吸入濃煙手燙傷　目擊者：他事後崩潰痛哭

9月5日，China GT中國超級跑車錦標賽上海站發生嚴重撞車起火事故。有現場目擊車手透露，事故中備受關注的「英雄車手」洛克·哈托格（Loek Hartog）在救援中吸入大量濃煙，手部燙傷，事後疑因心理創傷在維修區痛哭。



傷勢最重的91號車手奧利弗·米爾羅伊（Oliver Millroy）目前仍在ICU接受治療。該車手亦揭露，事故發生後救援人員未能第一時間趕到，救援團隊「肯定不專業」。



魅影車隊79號荷蘭籍車手洛克·哈托格（Loek Hartog）果斷放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車，冒險將被困車手從火海中拖出。（微博）

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（小紅書截圖）

傷勢最重的91號車手奧利弗·米爾羅伊（Oliver Millroy）目前仍在ICU接受治療。（微博@FIST_Auto車隊）

英雄車手回維修區後痛哭 次日仍堅持完賽

據內媒《每日經濟新聞》，一名現場車手兼目擊者回憶稱，事故發生時，賽事救援人員未能在第一時間趕到。

駛過事故地點的79號賽車車手哈托格果斷放棄比賽，下車拿起滅火器滅火，並不顧自身安危徒手從起火的賽車中救出91號車手米爾羅伊。

該目擊者稱，哈托格發車位置比較靠後，他的賽車幾乎是全場最後一個經過的賽車。哈托格救援時需要先停下賽車、解開安全帶、爬出座艙，隨後發現無法徒手救援，還需尋找滅火器。「在哈托格這麼長時間的救人過程中，救援人員都沒有趕到，這一點也是我們作為車手最費解、最憤怒的地方。」

哈托格在救援中吸入大量濃煙，手部亦有燙傷。當晚11時左右，車手們還陪他在醫院治療。哈托格的心理也受到很大創傷，回到維修區後直接哭了，事後對賽事組織感到「失望和憤怒」。所幸傷情未影響駕駛，次日他仍堅持完賽，現已返回荷蘭。

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（小紅書截圖）

哈托格在救援中吸入大量濃煙，手部亦有燙傷。當晚11時左右，車手們還陪他在醫院治療。（澎湃新聞）

事故致一人仍在ICU 車隊已委託律師預提告

除米爾羅伊外，還有三位車手受傷。其中米爾羅伊傷勢最重，目前仍在ICU接受治療。另兩名車手主要為挫傷，傷情較輕。

目擊車手稱，捲入事故的FIST_Auto車隊已委託律師，預計將啟動訴訟程序，「因為這個災難本身是可以避免的」。

FIST_Auto車隊已委託律師，預計將啟動訴訟程序。（FIST_Auto微博）

T14彎道應有安全佈防 救援卻遲遲未到

公開資料顯示，上海賽車場共有16個彎道，此次事故發生在T14彎道——位於賽道直道末端，是全場超車概率最高、也最容易發生事故的區域之一。

通常，這類彎道附近應設有安全佈防，救援力量可在事發後快速抵達。但現實情況是，救援力量並沒有第一時間趕到。

上海賽車場共有16個彎道，此次事故發生在T14彎道，是全場超車概率最高、也最容易發生事故的區域之一。（每日經濟新聞）

網上有聲音稱，碰撞事故發生後，現場救援車約15分鐘後才趕到，且賽場安保日薪僅60元。該目擊者表示無法核實真偽，但認為救援團隊「肯定不專業」。

他舉例，自己常年在海外參加世界錦標賽等賽事，一旦發生事故，最多十幾秒救援便已啟動。

例如2020年F1巴林大獎賽，賽車起火後FIA醫療車僅用11秒即抵達事故現場。而此次「幾分鐘甚至十幾分鐘，救援團隊都沒有到位，難以理解」。

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車手指「上海擎速100%需要負責」

從公開資料來看，本次賽事主辦方為中國汽車摩托車運動聯合會，場地方為上海國際賽車場，運營方為上海擎速。按權責劃分，現場救援屬於運營方職責。目擊者認為，「上海擎速100%是需要負責的」。

按權責劃分，現場救援屬於運營方上海擎速的職責。（上海擎速官網截圖）

據目擊者透露，截至目前，運營方未對參賽車隊和車手作出進一步回應。「我們希望賽事運營方公佈整個運營組織安排是怎麼樣的？針對碰撞事件的復盤情況如何？未來遇到這樣的事情的時候，應該會去怎麼處理？」

目前，上海擎速和力盛體育方面求證，雙方工作人員均表示：「具體內容以公告為準，還在復盤調查之中。」