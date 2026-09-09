赴北非、中東及東南亞　中國空軍密集聯訓3國　展示全域作戰能力

據央視報道，今年8月至9月期間，中國空軍接連同泰國、埃及和阿聯酋進行三場聯合訓練，並派出多型軍機參加航展。這一系列密集動作不僅展現了空軍的遠程保障體系、全域作戰能力，也讓外界得以直觀觀察中國國產航空裝備的國際化前景。



軍事評論員宋曉軍表示，「這次跨洲際的遠距離部署多用途、多種類的作戰平台，給很多阿拉伯和非洲國家提供了一個新的選擇。」中國空軍近期在短短一個月內密集舉行三場跨國聯合訓練，遍及東南亞熱帶季風地區、中東幹熱沙塵環境，以及中國南疆戈壁與昆侖山麓，全面展示其全域作戰與遠程戰略投送能力。



殲-16雙機編隊空中加油（央視）

解放軍空軍破地理鴻溝 一個月密集聯訓三國

據報道，中國空軍在一個月內進行的三場聯訓各自具備不同戰略意義。其中，中泰「鷹擊-2026」已是第九屆，首屆於2015年11月在泰國呵叻基地開幕，至今已有11年，成為例行活動。尤其是泰國空軍師承美西方模式，主要裝備瑞典鷹獅和美國F-16戰鬥機，對於中國戰機訓練有著重要參考意義。

相較之下，中國與埃及「文明之鷹」空軍聯訓於去年4月舉辦，剛剛起步至今不到一年半。中埃兩國首都相距超7000公里，而埃及又長期作為美國認定的「重要非北約盟友」，中國空軍此次首次將戰鬥機部署至遙遠的北非，突破了地理與外交鴻溝。

中國與阿聯酋的聯合軍演則在8月下旬至9月中旬進行，兩國空軍在新疆和田舉行中阿「獵鷹盾牌-2026」空軍聯合訓練，展開指揮推演、飛行訓練、實兵混編演練等活動。這是雙方第四次舉辦該系列聯訓。

近距離接觸「幻影2000-9」 國產無人戰機登場

在中阿「獵鷹盾牌-2026」聯訓中，阿聯酋空軍派出了由法國研製的第三代戰鬥機「幻影2000-9」（在幻影2000-5基礎上升級改進而來），以及包括美製C-17大型運輸機和A330空中加油機在內的全套遠程保障陣容。

阿聯酋空軍派出了由法國研製的第三代戰鬥機「幻影2000-9」（央視）

美製C-17大型運輸機（央視）

央視引述軍事評論員傅前哨分析指出，C-17具備七八十噸的載重能力，完全可搭載相應保障設施甚至直升機；雙方聯訓讓中國空軍得以近距離觀察並掌握西方經典戰機的特點。

傅前哨進一步分析，聯訓除了讓阿聯酋飛行員親身感受中國除了隱身戰機之外的先進戰機性能外，中方還派出了無人戰機參演，說明無人戰機在中國空軍裝備系列中已成為配套的制式裝備。

此外，針對幾千公里的跨洲機動，傅前哨認為，遠赴埃及等地區轉場後，部隊需面對與中國大陸完全不同的地形地貌、氣象條件及維修保障環境，把陌生環境當成實戰考場，大幅提升了對不同地區戰場環境的熟悉能力與空中對抗掌握度，證明中國已具備遠程戰略投送能力。

阿聯酋空軍裝備的美製F-16E/F戰鬥機

除聯合軍演外，中國國防部日前發布消息，應埃及軍隊邀請，中國空軍將派出戰鬥機、預警機、加油機、直升機等多型軍機参加當地時間9月8日舉行的第二屆埃及航展，這也是中方第二次派軍機參展。

軍事評論員宋曉軍強調，不同於單機展示，中國此次將一體化指揮控制架構、洲際航空後勤保障能力等一整套空中力量作戰體系進行跨洲際展示，給世界帶來強烈震撼。對於許多身為武器裝備進口大國的阿拉伯和非洲國家而言，這提供了一個全新的成體系選擇，國產航空裝備在國際市場上的表現值得期待。