網紅「康康和爺爺」腦瘤病逝享年90歲　時尚潮流穿搭擄獲百萬粉絲

撰文：中天新聞網
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在抖音擁有578.7萬粉絲的內地時尚網紅「康康和爺爺」9月9日由家人發布訃告，證實高齡90歲的「帥潮爺爺」不敵腦部腫瘤，已於9月初清晨在睡夢中安詳離世。

據了解，「康康和爺爺」累計獲讚超過1.3億次。在發布的影片中，爺爺經常戴著墨鏡、穿著新潮穿搭，憑藉鮮明的穿搭風格，樂觀又瀟灑的生活態度感染了無數網民。

內地百萬網紅「帥潮爺爺」驚傳已在9月初離世，享耆壽90歲。（抖音@康康和爺爺）

網紅「康康和爺爺」憑藉時尚穿搭　曾擄獲逾578萬粉絲：

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康康爺爺曾於2025年5月發布影片，公開自己被查出罹患腦部腫瘤的消息，最終仍不敵病魔離世。家人在發布的消息中寫道：「我們作為晚輩尊重爺爺遺願，簡單完成爺爺身後事。」家人也轉達爺爺生前最後的交代：「和大家的故事就暫時告一段落了，往後大家自己的故事還是要繼續。」為這段在社群平台上的美好旅程畫下一個溫柔又豁達的句點。

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