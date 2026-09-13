博物館元代青花杯離奇失蹤　山東店主舉報後遭多部門上門檢查15次

今年6月，山東菏澤一名燒烤店老闆實名舉報入藏菏澤市博物館的元青花杯失蹤，之後兩個月内其店舖接連遭到市場監管、消防、自然資源等5個政府部門上門檢查，次數高達15次，甚至一天內有3個部門來檢查，最終店舖不得不暫停營業。



燒烤店老闆張先生表示，為交每月1萬（人民幣，下同）的店舖租金，只能在店門口擺攤賣番薯。他希望有關部門可以儘快查清楚文物去向，也希望店舖重新開業。



中央電視台《探索·發現》發掘文物出土的畫面。（央視新聞）

張先生的店舖接連遭到市場監管、消防、自然資源等5個政府部門上門檢查。（浪潮新聞）

元代古船文物失蹤 報警至今沒有告知書

綜合《瀟湘晨報》、《浪潮新聞》報道，今年6月，有網民給張先生提供線索，指2010年菏澤市一建築工地出土的元代古沉船中，有青花瓷器並未移交至菏澤市博物館。

張先生隨後反覆比對中央電視台《探索·發現》節目的發掘文物出土畫面，並前往菏澤市博物館核對，發現央視畫面中出現的一隻半埋在土中的青花杯，未出現在最終移交清單和菏澤市博物館館藏中。

元代古沉船發現的青花杯。（央視新聞）

元青花雲龍紋高足杯是元代景德鎮窯燒製的瓷器，圖中文物非事件中失蹤的元青花杯。（互聯網圖片）

之後張先生報案，並向山東省文化和旅遊廳實名舉報。8月6日，山東省文旅和菏澤市文旅局證實已介入調查。舉報後，山東省文化和旅遊廳的工作人員回覆張先生時稱，「這個事情調查已經接近尾聲」，還說央視畫面中的器物經專家認定「不是一個完整的器物」。

但張先生對此說法並不認可：「即使不是完整器物，也不能丟，事情到現在快兩個月了，應該有通報說明照片屬不屬實、事情進展到哪一步」。另外。菏澤市文旅局的回覆也沒有解釋央視畫面中出現的青花杯的去向。

另外，張先生在6月底已向當地派出所報案，並提交相關照片證據及做了筆錄，但至今超過兩個月，他仍未收到立案或不立案的書面通知，「最起碼應該給我一個通知或者告知書，是立案還是不立案，但到現在沒有給我。」

張先生的店舖接連遭到市場監管、消防、自然資源等5個政府部門上門檢查。（浪潮新聞）

5部門聯合上門檢查 燒烤店生意受影響被迫停業

自張先生舉報元青花杯失蹤，其經營的燒烤店便頻繁遭遇政府部門檢查。市場監管、綜合執法、農業農村、自然資源、消防等5個部門，從7月初以來上門檢查約15次，甚至一天連續有3個部門上門。

投訴內容五花八門，有人舉報其廚房不合格、開業未經消防驗收；有人舉報其銷售狗肉；有人舉報院內簡易棚係違建；市場監管部門檢查店內衛生；綜合執法部門檢查燒烤煙霧擾民。張先生無奈稱：「短短兩個月來，前後5個執法部門來檢查，前後來了15次。」

張先生說，自然資源部門第二次上門來了近20人，執法人員也沒有穿制服，當時嚇到他和妻子，還有一些政府部門在傍晚六七點客人的用餐黃金時間上門檢查，而客人看到執法人員頻繁上門也覺得掃興，店內生意因此受到影響，於9月7日關門停業。

目前，張先生的店舖仍停業。（瀟湘晨報）

針對短時間內同一店舖的15次投訴、涉及五個部門是否屬於異常舉報或觸發預警機制，12345政務服務的工作人員回應稱，「沒有辦法認定屬於投訴異常，熱線是如實記錄、轉達，由職能部門核實並作出答覆。」

張先生表示，除了市場監管部門出示過一張署名「王女士」的投訴單外，其它部門並未向他出示相關書面投訴記錄和工單，只說「是有人舉報我。」

目前，張先生的店舖仍暫停營業，為交每月1萬元的店舖租金，不得不在店門口擺攤賣番薯維生。他說，目前店舖的營業執照及租約均未到期，希望可以重新開業，但最大的要求是相關部門儘快將元青花杯失蹤的真相調查清楚，給社會一個交代。