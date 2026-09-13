內地五年減少近三萬所小學　生源劇減致多地將校舍改養老院覓出路

隨着新型城鎮化加速推進，疊加人口結構變化，內地小學數量持續減少。教育部公佈的2025年全國教育事業發展統計公報顯示，全國普通小學已從2020年的15.80萬所降至2025年的12.83萬所，五年間減少2.97萬所。學校減少帶來部分校園校舍閒置，亟待優化盤整。目前各地正加快盤活閒置校舍，其中不少已改造為養老院、廠房及文旅項目。



位於安徽省金寨縣南溪鎮的金寨縣希望小學，一名學生正在上課。（人民網）

人口結構變化衝擊校園 在校生減逾四百萬

據內媒《第一財經》，數據顯示，2025年普通小學12.83萬所，教學點4.23萬個，招生1461.74萬人，在校生10178.29萬人，畢業生1860.51萬人。

而在2024年，2024年全國普通小學13.63萬所，教學點5.22萬個，招生1616.63萬人，在校生10584.37萬人，畢業生1857.27萬人。

兩年間，普通小學減少0.8萬所，教學點減少0.99萬個，在校生減少406.08萬人。若對比2020年的15.80萬所，五年間普通小學數量減少2.97萬所。

2026年9月1日開學日，桂林灌陽一名學生家長發佈影片稱，當地的東流小學一年級教室內，僅有自家孩子一個學生上課。據悉，該校一至三年級合計9名學生。（新華日報）

人口背景方面，小學在校生規模已於2023年達峰，初中階段在2026年達峰，高中階段將在2029年達峰，高等教育學齡人口將在2032年達峰。

城鎮化催生閒置校舍 多地改造養老院廠

隨着新型城鎮化加速推進，農村人口向城鎮聚集，不少農村公辦中小學校因生源減少、佈局調整等被撤併，閒置校舍面臨優化利用問題。

當前各地加快盤活閒置校舍。在陝西山陽縣君子澗村，閒置多年的君子澗小學被改造成孝老愛親養老院。

當前各地加快盤活閒置校舍，不少小學被改造成孝老愛親養老院。（第一財經）

在福建南平，截至2025年秋季共有閒置校舍601處，已盤活的校舍中，20處用於公益事業，如養老院、福利院、長者食堂；17處改造成企業廠房；4處用於文旅項目。

湖南今年5月發佈通知，提出利用3年左右時間，分類處置、分步實施，確保閒置校園校舍應用盡用。在湖南汨羅，一批村小校舍有的變成茶館、有的迎來養老服務、有的為新能源產業「充電蓄能」。

當前各地加快盤活閒置校舍，不少小學被改造成孝老愛親養老院。（新華社）

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，城鎮教育資源大幅改善，很多學校新建、改擴建，學位供給更多；城鎮教育資源更強，鄉村不少人主動將孩子送到城鎮讀書，部分經濟條件較好者在城市買房，小孩送到城鎮讀書。

雲南盤活率84.7% 節約財政9160萬

在雲南永仁，當地創新推出閒置校舍盤活「八轉模式」，通過精準摸排、分類改造、專業運營，讓老舊校舍變身民生服務、產業賦能、基層治理的優質載體。

目前全縣118所閒置校舍中已有100所重獲新生，盤活率達84.7%，累計節約財政新建資金9160萬元人民幣。