因應少子化？台灣擬修法放寬近親結婚至四等親　醫界憂心

台灣立法院法制局建議，將近親結婚限制從六等親放寬至四等親，研議修正民法限縮禁婚親等。不過不少醫生擔憂，近親通婚除有倫理問題，寶寶更容易有先天疾病、畸形風險。



據了解，台灣在1998年修正《民法》，基於優生學考量，將旁系血親禁婚範圍訂為六親等以內。根據《民法》第983條條文規定，不得結婚的親屬為直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者，但因收養而成立的四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。

此前，高雄少年及家事法院近日判決一起婚姻無效訴訟案例，當事人夫妻在2018年10月31日結婚，兩人在7年後調閱戶籍資料發現，一方外祖母與一方祖母為親姊妹，屬於旁系六親等，違反民法近親不得結婚規定，法院判決婚姻無效。

台灣立法院法制局研析報告指出，近年多數國家皆立法縮小禁婚範圍，包括旁系血親禁婚不超出三親等，因此研議修正民法限縮禁婚親等，以符社會現況。

台灣立法院法制局建議，將近親結婚限制從六等親放寬至四等親，研議修正民法限縮禁婚親等。（示意圖，zhouxing-lu/unsplash）

該報告指出，現代社會家庭結構變遷，親戚關係日漸疏遠，年輕世代鮮少與親戚往來，可能在不知情的情況下誤觸近親禁婚規定，導致婚姻無效。隨著醫療科技進步，只要在孕期確實進行產檢，就可大幅降低產下罕病兒機率。

據台媒報道，台灣生殖醫學會理事李茂盛表示反對，他稱過去臨床經驗顯示，表兄妹結婚在生產的時候，發現到有很多胎兒畸形會出現，對台灣社會是不好的，而且會浪費很多健保費用。

此外，近親結婚對於少子女化問題完全沒有幫助，「根本原因並不在此」。改善少子女化問題，應著重於提升托育政策與生育補助等，並鼓勵年輕人提早結婚，增加婚姻數量才是有效政策方向。

李茂盛認為，立法應該長遠、周全，而非變來變去，否則只會對台灣社會造成更多紛亂。