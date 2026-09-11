小學生夢遊7樓墮落砸毀BMW後奇蹟生還　維修費5萬家長不願給惹議

據湖南衛視風芒新聞，9月7日凌晨2時許，湖南衡陽一名小學生夢遊時用鑰匙打開家中防盜網小窗，從7樓鑽出墜落，恰好砸中樓下停放的一輛寶馬車（BMW）。車輛天窗、天幕及座椅系統嚴重損毀，定損金額接近5萬元。（人民幣，下同）



萬幸車輛起到緩衝作用，孩子僅受劃傷和骨折，暫無生命危險，事發後自行走回家中被送醫治療。

9月7日凌晨2時許，湖南衡陽一名小學生夢遊時用鑰匙打開家中防盜網小窗，從7樓鑽出墜落，恰好砸中樓下停放的一輛寶馬車。（抖音@紅星新聞）

事發後，家長最初態度積極，主動報警送醫，聯繫車主協商賠償，並表示願意承擔車主維修期間的打車通勤費用，車主則婉拒了通勤補償，表示：「先把小孩治好，再把我的車修好就好了。」

小學生7樓墜落砸毀寶馬奇蹟生還▼▼▼

然而，在得知具體定損金額約5萬元後，家長態度出現轉變：要求維修時不使用原廠配件，改用拆車件以降低賠償成本；同時要求車主刪除此前拍攝記錄事件經過的視頻，稱若不刪除將以侵犯隱私為由提起訴訟。

車主對這兩項要求均表示無法接受，稱溝通過程中「不是那麼開心」，目前雙方就賠償方式仍存在分歧，事情尚未得到妥善解決。

此前據紅星新聞報道，9月8日，湖南衡陽網友發布視頻稱，一孩子從7樓墜樓，砸中其寶馬車，引發關注。9日上午，寶馬車主周先生告訴記者，當天有多個巧合，自己正好開了車回家，正好將車停在樓下。車主還稱車子剛買兩年，這次能作為緩衝救下小孩很幸運，

救人的車難見，修好後會繼續開。

「車子已經定損了，4萬至5萬元，正在走保險程序，下午我去簽字，先修車，然後由保險公司去和家長協商。」周先生表示，車子修好後會繼續開，傷人的車常有，救人的車難見。

目前雙方就賠償方式仍存在分歧，事情尚未得到妥善解決。（抖音@上游新聞）

「作為車主，就是給他們一點時間，讓4S店把車修好，其他的我也沒什麼要求。」

9月9日上午，事發地雁峰區公安分局白沙洲派出所民警告訴記者，孩子墜樓後，家長就報警了。第二天早上，周先生報警稱車輛被砸，民警問了位置後，告知其情況，並通知了孩子家長到現場。民警稱，孩子正在醫院就醫，無生命危險，賠償問題雙方正在協商。

隨後，記者聯繫上孩子父親時，他表示不願回答相關問題，

不想雪上加霜。

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