台灣少子化挑戰　賴清德提出：0到18歲每人每月新台幣5千成長津貼

賴清德今日（20日）發表就職2週年談話，其中在台灣生育政策方面，他表示，在面對少子女化的挑戰上，政府其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月新台幣5000元（新台幣，下同，約合港幣1237元）。



賴清德今日（20日）發表就職2週年談話。（影片截圖）

賴清德稱，在面對少子女化的挑戰上，政府近日將提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」，其中一項對策是決定提供0到18歲成長津貼，每人每月5000元新台幣，希望在婚、孕、養兒育女、友善職場、婚育宅等面向提供協助，以兼顧工作與家庭，讓年輕人敢婚敢生敢養，敢於追求幸福。

賴清德說明，「家庭支持篇」有18項對策，發放津貼只是其中一項，未來成長津貼也會有一部分設計成「兒童未來帳戶」，18歲時就有政府給予的經費能夠就學、創業等等，預計朝這樣規劃。

賴清德稱，「家庭支持篇」也包括職場友善、家庭支持、住宅提供等，是一個完整配套，希望家庭、工作、職場都可以兼顧，「這樣年輕人才有能力，也才願意，去結婚、養兒育女，這是我們的目標」。

賴清德指出，這項預算大概一年2000億元（新台幣，約合500億港幣）規模，台灣有這個能力負擔，不會排擠到其他預算。他強調，今年台灣的GDP總值已經到超過32萬億元（新台幣，約合港幣8億）。