河北醫科大學第二醫院員工11年收賄46次　涉額¥1.84億元

國家醫保局近日分析近3年醫藥購銷商業賄賂案件，公開河北醫科大學第二醫院管理鬆散漏洞，超過30間醫藥企業為推銷虛高價藥械長期向院方人員行賄，11年累計收賄46次，涉案金額高達1.84億元（人民幣，下同）。



《央視新聞》報道，國家醫保局分析近3年醫藥購銷領域商業賄賂案源信息，發現部分醫療機構內部教育管理寬鬆軟，其工作人員收受失信企業商業賄賂次數較多、金額較大、持續時間較長。

繼上海某科貿商行涉支架球囊行賄案公開曝光河北醫科大學第二醫院「每條支架收5000元回扣」後，僅2025年下半年，該院又涉及9宗司法刑事判決。該醫院工作人員先後收受商業賄賂46次，單次最大涉案金額1658萬元，持續時間最長達11年，累計涉案金額1.84億元。

河北醫科大學第二醫院。

分析發現，超過30家醫藥企業長期對該醫院工作人員行賄。其中河北祥恩醫療器械貿易有限公司、北京金凱惠醫療器械有限責任公司、河北明視醫療器械貿易有限公司、石家莊尚道軒醫療器械商貿有限公司等11家企業涉及單位行賄罪。河北祥恩醫療器械貿易有限公司為向河北醫科大學第二醫院銷售價格虛高的醫療耗材，累計向該醫院工作人員行賄2064萬元。

涉案醫藥產品以人工晶體、藥物洗脫支架系統、快速交換球囊擴張導管、心臟起搏器和生物可吸收醫用膜等醫用耗材為主，約30餘種，累計賄賂金額約1.74億元。涉案藥品還有10種，包括注射用萘普生鈉、奧拉西坦注射液、注射用蘭索拉唑和鹽酸鈉美芬注射液等，累計賄賂金額約1000萬元。

國家醫保局大樓。（新華社／國家醫保局）

國家醫保局自2020年8月建立醫藥價格和招採信用評價制度，引導醫藥企業誠信合規經營，營造依法合規、公平正義的醫藥營商環境。

國家醫保局表示，下一步將持續優化醫藥價格招採信用評價制度，向上市許可持有人穿透追責，並加大定向飛檢打擊違規。同時提醒各醫療機構切實加強內部管理，勿甘當「帶金銷售」圍獵目標，切實維護參保群眾權益與保護醫護人員。