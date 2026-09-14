繼西貝後再批餐飲品牌　羅永浩嫌野人先生貴又難吃：千萬不要惹我

內地KOL羅永浩繼去年與西貝創辦人賈國龍就「預製菜」問題掀起罵戰後，再度發文批評餐飲品牌。9月12日，羅永浩在微博表示，在機場試吃野人先生雪糕後，認為味道一般，「考慮到價格，甚至可以說難吃」，更特意提醒，這只是消費者的正常評價，「請千萬不要惹我，然後說我下黑手之類的」。



野人先生上月才進軍香港，於8月7日在銅鑼灣利舞臺廣場開設香港首店。羅永浩今次的言論，亦令人聯想到去年9月的西貝預製菜風波。當時雙方隔空交鋒多日，西貝其後陷入經營困境，今年1月宣布將關閉全國102家門店。

羅永浩發微博批野人先生難吃。

野人先生（官方圖片）

野人先生（小紅書@小力ovo）

機場試吃後批性價比 稱「懷念鍾薛高」

羅永浩9月12日透過微博帳號「羅永浩的十字路口」發文，稱「在機場試了一下，暴得大名的野人先生很一般啊，考慮到價格，甚至可以說難吃。它是怎麼火起來的？」

他隨即在文中加入「善意提示」，強調「這是一個消費者的正常評價和疑問」，並提醒「請千萬不要惹我，然後說我下黑手之類的」。他又將野人先生與另一雪糕品牌鍾薛高比較，直言「感覺比鍾薛高難吃多了，懷念鍾薛高」。羅永浩在帖文中未有交代試吃的雪糕口味、售價，以及機場所在城市。

有網民聯想到此前羅永浩與西貝預制菜風波，建議野人先生品牌不要回應此事。野人先生官方客服回應稱，已上報相關問題，目前暫不確定品牌會不會公開回覆。公開信息顯示，野人先生線下門店超1700家，人均消費26.84元（人民幣）。第三方數據顯示，野人先生影片賬號累計粉絲超439萬，近30天漲粉40.9萬，9月13日單日漲粉近3萬。

羅永浩（YouTube@羅永浩的十字路口）

去年9月批西貝「幾乎全是預製菜」 賈國龍曾揚言起訴

羅永浩上一次對餐飲品牌的公開批評，曾演變成持續多月的輿論風波。2025年9月，羅永浩在微博發文，批評在西貝莜麵村用餐時，發現「幾乎全是預製菜」，並質疑價格昂貴。西貝創辦人賈國龍隨後反駁，強調按照國家相關定義，西貝門店沒有一道是預製菜，並曾表示要起訴羅永浩。

西貝其後開放門店後廚，讓媒體及消費者參觀，惟食材冷凍保存及中央廚房加工等細節，進一步引起討論。爭議亦由菜品是否屬於預製菜，延伸至餐廳有否充分交代製作方式，以及定價是否符合消費者預期。

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」陷入輿論風波。（大眾點評）

西貝今年1月宣布關102店 約佔門店總數三成

今年1月15日，內地網傳西貝內部會議資料及閉店清單，指公司計劃關閉全國102家門店，約佔門店總數三成，涉及約4000名員工。賈國龍當日回應稱，網傳截圖信息基本準確。

對於預製菜爭議，賈國龍仍堅持西貝遭到「鋪天蓋地的污衊」，指有人混淆「中央廚房備菜」與「料理包預製菜」的差異，並表示會繼續經營，爭取讓企業活下來。

西貝創始人、董事長賈國龍表示將會起訴羅永浩。（微博＠中國新聞周刊）

西貝關店消息其後引起官媒關注。《人民日報》今年1月18日至20日連續發表三篇評論，討論企業如何應對消費者質疑，以及網絡大V（KOL）和平台應承擔的責任。評論一方面指出，企業面對危機應坦誠回應消費者對性價比的追問；另一方面亦強調，網絡大V（KOL）的公開表達具有輿論影響力，不能等同朋友之間的私下交談。

遭官媒批評後，羅永浩新增一則股權凍結信息，股權所在企業為錘子科技（成都）股份有限公司，凍結股權數額713萬餘元（人民幣），凍結期限自2026年1月20日至2029年1月19日，執行法院為北京市豐台區人民法院。同時，由於罵戰，羅永浩的微博帳號被禁言，後者曾在朋友圈回應稱，「平台對我禁言15天，我善意解讀成是對我的保護」，還表示個人不會再回應這件事。今年1月18日，羅永浩還在B站百大UP主盛典出現並領取年度新人獎，然而領獎時，獎盃斷成兩半。