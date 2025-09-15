遭羅永浩狙擊深陷預製菜風波　西貝道歉：多款菜式改為門店現煮

內地西北菜連鎖餐廳「西貝蓧麵村」（下稱西貝）近日陷入輿論風波。內地企業家兼演說家羅永浩在微博發文指西貝「幾乎全是預製菜」，雙方爭議多日。



今日（15日），西貝官方發佈致歉信稱，本年10月1日前，西貝全國門店會陸續完成9項調整，包括所有使用大豆油烹調的菜品，調整為使用非轉基因大豆油；多款菜式調整為門店現炒等。



西貝陷入預製菜風波。（第一財經）

西貝稱，其深刻意識到西貝的生產工藝與顧客的期望有較大差異，沒有滿足廣大顧客的需求與期待。在此，西貝對給顧客帶來的困擾和擔憂致以深深歉意。

西貝稱，西貝始終堅守嚴格的食品安全底線，嚴格遵守國家相關法律法規。為了滿足廣大顧客的需求，讓顧客擁有更好的體驗，將盡可能把中央廚房前置加工工藝調整到門店現場加工。

西貝稱，2025年10月1日前，全國門店會陸續完成以下調整：

1、西貝所有使用大豆油烹調的菜品，調整為使用非轉基因大豆油；

2、兒童餐吃光光牛肉燜飯牛肉醬，調整為門店現炒；

3、兒童餐牛肉餅，調整為門店現做牛肉餅；

4、兒童餐鱈魚條，調整為門店原切大黃魚，現炸現烤；

5、烤羊肉串，調整為在門店現切、現串、現烤；

6、豬排燴酸菜中豬排半成品，調整為生排骨，在門店現炒；

7、酥皮肉夾饃鹵肉，調整為生肉在門店現鹵；

8、手撕椒麻雞，調整為生雞在門店現煮；

9、燕麥小米粥中的金瓜泥，調整為門店現熬小米粥，加入新鮮金瓜片熬製。

西貝稱，關於廣大顧客關心的保質期問題，正在與上游供應商積極溝通，在保證食品安全和庫存周轉的前提下，盡量縮短保質期。

西貝創始人、董事長賈國龍。（微博＠中國新聞周刊）

9月10日，羅永浩在微博發文稱，西貝「幾乎全是預製菜」。（微博＠羅永浩的十字路口）

羅永浩在微博連發數文反擊。（微博＠羅永浩的十字路口）